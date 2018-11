Thalía, renovada y con nuevo disco

Tras 25 millones de discos vendidos, la cantante mexicana Thalía se posiciona como una de las cantantes latinas con mayor fama gracias a grandes éxitos como “Entre el mar y una estrella”, “¿A quién le importa”, “Piel morena”, “No me enseñaste”, “Equivocada” y, más recientemente, temas como “Desde esa noche” y “No me acuerdo” en colaboración con Maluma y Natti Natasha.

A este renacer artístico le precede una carrera polifacética en la que la estrella mexicana desempeñó papeles en varias telenovelas, hizo teatro, radio y modelaje, sin olvidar su faceta como empresaria.

En el 2013, obtiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue la primera cantante nacida en México en recibir este galardón, un momento cumbre en la vida de la artista.

Su carácter desinhibido le ha dado gran protagonismo en los nuevos medios sociales y lo ha sabido aprovechar, tal como sucedió con su último video viralizado en Instagram, en el que la artista se dirigía a sus seguidores con preguntas como: «¿Están ahí mis vidas?, ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?”, de allí nace “Me oyen, me escuchan”, una canción que utiliza el contenido de dicho video.

En entrevista telefónica con elcomercio.pe Thalía explicó cómo se sentía por ser la mujer más comentada del momento tras la viralización. “Me divierte y alegra mucho. Una de las cosas que siempre diré en todas mis entrevistas, así pasen mil años, es que mi gran objetivo en la vida es sacarle una sonrisa a alguien”.

Una gran trayectoria

Es una de las reinas del pop latino, pero también es conocida como la reina de las telenovelas. Dio vida a diversos personajes en producciones como: “La Quinceañera” (1987), “la trilogía de las Marías” (1992), “Marimar” (1994), “María la del Barrio” (1995), “Rosalinda” (1999) y otras. Algunos califican su faceta de actriz como “crucial” en su trayectoria artística.

Debutó como solista con “Thalía” (1990), un álbum que publicó en México y vendió más 200000 copias. Más adelante y después de varios éxitos musicales y televisivos presenta “Primera fila”, el primer disco en directo de la cantante. Esta producción mostró su lado más vulnerable y le supuso un Disco de diamante.

A diferencia de sus otros trabajos discográficos, este se grabó ante una audiencia selecta de 300 invitados, aproximadamente, en el Bank United Center de la Universidad de Miami, en donde la artista estuvo acompañada de 12 músicos.

Comprometida con labores humanitarias

Además de su carrera musical, Thalía se ha involucrado en importantes labores humanitarias y, en 2016, fue nombrada embajadora de Unicef en México.

“Siempre tuve muchas ganas de aportar y apoyar. Aporté por muchos años con donaciones, pero nunca imaginé que, a través de mi trabajo, de las redes, podría levantar más conciencia para dar la mejor oportunidad de vida a miles de niños mexicanos y del mundo”, dijo la cantante cuando fue designada.

“Como mexicana, como latina, como madre de dos hijos, quiero dar lo mejor que pueda, para crear conciencia para ayudar a estos niños, una población vulnerable”, dijo también la estrella al recibir el título.

La artista, quien recientemente cumplió 47 años, está casada con el reconocido empresario Tommy Mottola con el que tiene dos hijos: Sabrina y Matthew. Preguntada sobre su edad y su fuerte presencia en la industria musical, la intérprete respondió que solo se trataba de un número. “Es que para mí la edad no existe”, según reflejaban varios medios latinos.

Un regreso ‘valiente’

Thalía regresa con un disco lleno de éxitos y colaboraciones con importantes artistas del momento, como Fonseca, Natti Natasha, Carlos Rivera y el grupo musical Gente de Zona. “Valiente” y estará disponible en diferentes plataformas online.

La artista ha ido revelando el resultado final de algunas canciones del disco a través de sus redes sociales y ha causado revuelo entre sus millones de seguidores. La gira para promocionar este nuevo álbum comenzará el 18 de noviembre y culminará el 15 de febrero.

Thalía afirma sentirse “muy muy feliz” con esta nueva producción musical, así lo ha dicho en Los Ángeles durante el preestreno de “Valiente”.