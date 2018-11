El nica sin miedo: conquistó Marvel y Netflix

Reconocido por sus obras de teatro, series de televisión, colaboraciones para Marvel comics y pasquines, Roberto Francisco Aguirre Sacasa, director creativo de Archie Comics, con sangre nica corriendo en sus venas, jamás tuvo miedo a nada. “Se enfrentaba a todo”, dice su padre, el ex canciller de la República Francisco Xavier Aguirre Sacasa.

Actualmente Roberto está bajo la mirada de todos debido a su papel como guionista de la serie de Netflix: “Las escalofriantes aventuras de Sabrina” (2018), un remake más oscuro de la serie de los 90, y “Riverdale” (2016), serie basada en los personajes del cómic original de “Archie y sus amigos” de 1968.

La trayectoria de Roberto en el mundo artístico no empieza aquí. En 2011 fue contactado por el músico irlandés Paul David Hewson, Bono, para que se encargara del guion de “Spider-Man: Turn Off the Dark”. En su trayectoria en las series se cuentan: “Big Love” (2006), “Glee” (2009), “Looking” (2015) y “Super girl” (2015). En 2013, estuvo a cargo del guion de “Carrie”, una adaptación del clásico de terror de 1976, más apegada el libro homónimo de Stephen King, que cuenta la historia de una chica con poderes telecinéticos que convierte el baile de graduación en una masacre después de que le jugasen una retorcida broma.

Desde pequeño, cuenta su padre, Roberto se sintió atraído por lo siniestro, hecho que se evidencia en el guion de “Carrie”. Regresando al nexo con King, un prolífico autor de libros de terror con más de 350 millones de copias vendidas, Roberto estuvo a cargo de adaptar “La danza macabra”, “El Stand” y la saga “Apocalipsis” para pasquines, conocidos también como cómics. Estos trabajos, ilustrados por Mike Perkins, son parte de su producción para Marvel Comics, a las que se agrega: “The Fantastic Four”, “Nightcrawler” y “Spider-Man”.

“Riverdale” y “Las escalofriantes aventuras de Sabrina”

“Riverdale” es un drama de misterio en el que un grupo de adolescentes explora todos los caminos extraños de su ciudad, motivados por el misterioso asesinato del popular y rico Jason Blossom. La serie desarrollada por Roberto y Greg Berlanti (“Arrow”, “The Flash”, “Legends of Tomorrow” y “Super girl”), está basada en los comics de “Archie”, pero con un giro más retorcido.

“Las escalofriantes aventuras de Sabrina”, basada en el cómic homónimo, se estrenó el 26 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween, misma fecha en que se estrenó la segunda temporada de “Stranger Things” en 2017. La trama gira en torno a una chica que al cumplir 16 años descubre que tiene poderes mágicos y debe decidirse entre los mortales y su familia mágica para salvar al mundo de fuerzas demoníacas.

Teatro

En 2002, para la 18ª ceremonia anual de los Premios Helen Hayes, en la Sala de Conciertos del Kennedy Center, Roberto es nominado al Premio Charles MacArthur a la nueva obra sobresaliente por “The Muckle Man”, obra que a su vez le ganó nominación a Jenifer Deal como mejor actriz principal en una obra de teatro residente. Sus presentaciones han tenido lugar en Atlanta, Boston, Washington, Maryland, Texas y Manhattan. En la ciudad de New York destacan los teatros: “The Working Theatre”, “Rattlestick Theatre”, “Steppenwolf Theatre”, “Kraine Theatre” y “Hangar Theatre”.

Inspirado en su entorno

El padre de Roberto dice que cuando su segundo hijo cursó la secundaria en Georgetown Preparatory School (Maryland), se inspiró de sus vivencias ahí para escribir “Good boys and true”, una de sus primeras obras de teatro. “En ese colegio él trabajaba sus pasquines, los publicaba y los compartía”, cuenta después. Agrega que la mayor parte de las producciones de su hijo guardan estrecha relación con el mundo a su alrededor, así como su amor arraigado en el “lado oscuro” de las cosas.

La inspiración de Roberto lo llevó a incursionar en pintura y actuación. “Roberto presentó varias de sus pinturas ¡y se vendían!” relata su padre. Por el contrario, en la actuación no triunfó. Francisco Xavier recuerda comentarle a su hijo que era un “estupendo guionista”, pero no un buen actor. “Él se lanzaba de lleno, confiando en su potencial, yo tenía más miedo de su vida profesional que él mismo”, agrega. El tiempo le ha dado la razón, no solo en que se reconozcan los méritos de su hijo, sino en que la actuación definitivamente no era para él.

Tiempo para la familia

Roberto trabaja en una oficina de Times Square, Manhattan, y posee un apartamento en New York. Compró además, la icónica casa de Margaret Hamilton en Hollywood, quien interpretó a la ‘Bruja mala del oeste’ en “El Mago de Oz” (1939), lo cual es otra prueba de su amor por el misterio, según su padre. A Nicaragua no viaja hace seis años debido al tiempo que le dedica a su trabajo. “Siempre está produciendo, escribiendo, viviendo su trabajo”, cuenta su padre.

Roberto es hijo de Francisco Xavier Aguirre Sacasa y María de los Ángeles Sacasa Aguirre y tiene dos hermanos: Rafael Ignacio y Georgiana Eugenia. “Ella es la más grande publicista de Roberto”, cuenta su padre, ya que se encarga de divulgar los proyectos de su hermano. “Ellos son uña y carne, bastante unidos, a pesar de que Georgie, que es como le decimos, nunca tuvo pretensiones artísticas ni ha demostrado interés en eso”, concluye.

El afamado productor de televisión nació en Washington DC el 15 de noviembre de 1973, y fue criado tanto en Estados Unidos como en Managua. Recibió su licenciatura de la Universidad de Georgetown, una maestría en Literatura Inglesa de la Universidad de McGill en Montreal (Canadá) y se graduó en 2003 de la Escuela de Arte Dramático de Yale. “Es un hombre afortunado porque hace lo que ama y triunfa”, dice su padre, quien ha encontrado sin sentido los miedos sobre la carrera de su hijo; eso es lo que Roberto llama “vivir un sueño.”