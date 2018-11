Festival de Poesía llama al diálogo nacional

La realización del XV Festival Internacional de Poesía de Granada (FIPG), encuentro literario programado para realizarse entre el 11 y el 17 de febrero de 2019, podría ser cancelado debido a la crisis política de Nicaragua.

“A fin de mes (noviembre) necesitamos analizar y decidir qué vamos a hacer. No queremos atrevernos a hacer o no hacer a la ligera, es necesario decidir lo que conviene por el bien de todos”, comentó el poeta Francisco de Asís Fernández, presidente del festival.

“Si aquí hay una realidad, es que los nicaragüenses no admiten nada festivo, tememos que todo el amor que nos tiene el pueblo se pueda convertir en rechazo al festival, si no respetamos tantos muertos, encarcelados y desaparecidos”, explicó.

Desde hace más de una década, a este festival han concurrido cada año centenares de poetas, críticos literarios y editores de diferentes países de América y otros continentes. Su edición XV, prevista para 2019, estaría dedicada a la memoria de la poeta nicaragüense María Teresa Sánchez y el poeta panameño Rogelio Sinán.

Llamado al diálogo

La directiva del FIPG emitió un comunicado este miércoles, solicitando al Gobierno de Nicaragua, los poderes del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos e Iglesia católica, que trabajen en restablecer el diálogo nacional.

“El llamado es a contribuir con la creación de un clima de tolerancia y paz, a terminar con la criminalización de la protesta, a cesar la persecución, encarcelamiento y judicialización de personas y organizaciones opositoras y críticas al Gobierno, a cesar con los mecanismos de control de la actividad empresarial y mercantil, a garantizar la libertad de prensa y a bajar el tono ofensivo de las comunicaciones, para posibilitar el diálogo nacional, el entendimiento y la comprensión”, expresa la declaración.

El FIPG también pide “la liberación de todos los presos políticos”.

“La gran hermandad de poetas nacionales e internacionales del Festival Internacional de Poesía de Granada, creemos que nunca es tarde para darse la mano como nicaragüenses, tender los puentes del diálogo fructífero para poder continuar viviendo reconciliados bajo el mismo cielo azul y blanco de la patria y así poder sembrar juntos en nuestra fértil tierra, las semillas del frondoso árbol de la paz”, añade el pronunciamiento.

Concluye indicando que de esta forma “nos hacemos eco de la angustia y el dolor de nuestro pueblo y pedimos de inmediato el restablecimiento del diálogo nacional con observación nacional e internacional como garantes”.

Francisco de Asís Fernández dijo a El Nuevo Diario que él se encuentra muy enfermo y deprimido. “No puedo dormir, me he desmayado varias veces y me tienen que estar levantando; la realidad de este país me está haciendo mucho daño”, confesó.