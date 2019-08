Embarazos sonados de 2007

Las estrellas más consentidas de la farándula internacional brillaron no sólo por su talento comprobado, sino también por traer al mundo a sus retoños, entre rumores y escándalos, pero sobre todo entre dicha y orgullo.



Empecemos el recuento con la cantante mexicana Talía, quien dio a luz en octubre a su primogénita Sabrina Sakaë, tras siete años de matrimonio con el magnate musical Tommy Mottola, la intérprete de “Amor a la mexicana” presentó a la pequeña en las páginas de una conocida revista española.



La actriz de Hollywood Salma Hayek fue otra que dio a luz este año a su hija Valentina Paloma. El nacimiento de la pequeña fue a finales de septiembre, mientras se especula que pronto se casará con el padre de la criatura, el empresario Francois Henry Pinnaud.





Entre rumores y secretos

Rodeados de rumores sobre una supuesta separación, el cantante Luis Miguel y la actriz Araceli Arámbula se convirtieron en los orgullosos padres de Miguel, su primer vástago, el cual, según las malas lenguas, es el motivo por el cual sigue unida la pareja.



La intérprete Jennifer López, quien sin duda se llevó el premio al secreto peor escondido, anunció el 7 de noviembre, al concluir la gira conjunta con su esposo Marc Anthony en Miami, que estaba embarazada, lo que no reveló fue la fecha del alumbramiento. Se rumora la posibilidad de gemelos, mientras la esbelta artista se encuentra deprimida, debido a un supuesto aumento desmedido de peso.



El líder de la banda de rock mexicana Maná, Fher, convirtió en toda una súper producción la filmación del alumbramiento de su hijo, ya que varios medios reportaron que el cantante ingresó al quirófano con varias cámaras para no perder detalle de tan especial momento para la pareja.



Finalmente, Christina Aguilera recurrió a la misma táctica misteriosa de López para ocultar su barriga, lo cual fue en vano ya que terminó por aceptar su futura maternidad. La cantante espera su primer bebé, producto de su relación con el productor musical Jordan Bratman, para fines de diciembre o principios de enero.





Fuente: El Nuevo Herald