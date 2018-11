“The White Album” cumple medio siglo

Un grupo en ebullición creativa, con mil ideas en la cabeza, pero también a punto de asomarse a su disolución. Así se presentaron The Beatles, en The White Album, su disco más audaz y arriesgado que celebra sus 50 años con una reedición de lujo para coleccionistas.

Además del célebre doble álbum de los de Liverpool con una nueva mezcla de sonido, este lanzamiento especial de The Beatles, formado por siete discos y que sale a la venta el próximo viernes 9 de noviembre, incluye 27 demos, 50 tomas descartadas y un libro de 164 páginas para sumergirse por completo en el heterogéneo universo de The White Album.

Efe asistió el pasado septiembre a un acto en los legendarios estudios Capitol Records de Los Ángeles (EE. UU.), en el que Giles Martin, hijo del famoso productor George Martin, y quien ya dirigió la reedición por el medio siglo de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), explicó sus impresiones sobre The White Album tras haber estado al frente de esta nueva edición.

“La percepción de la gente es que el sonido fragmentado de The White Album es el sonido de The Beatles separándose, pero no lo es”, agregó el productor, quien aseguró que, tras bucear en todas las horas de grabación, percibió por sorpresa a un grupo en el que sus integrantes todavía colaboraban y trabajaban juntos durante horas y horas.

No es, sin embargo, la opinión mayoritaria de los fans, que en general sostienen que The White Album inicia el camino hacia la autodestrucción de un conjunto que, sin contar la banda sonora de Yellow Submarine (1969), ya solo editaría dos trabajos más: Abbey Road (1969) y Let It Be (1970).