Exhiben El “cosmos Precolombino”

Las paredes del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica estarán tomadas a partir de hoy por deidades, máscaras y motivos ancestrales, frutos del ideario creativo del pintor nicaragüense Javier Sánchez, quien inaugurará la muestra “Cosmos Precolombino”.

La historia de este artista parece resumirse en esta frase: cuando la pintura sale al encuentro, el destino transita inevitablemente entre formas y colores.

En los años de juventud, el arte lo sorprendió cuando viajó a Estados Unidos como parte de un intercambio estudiantil con el propósito de que aprendiera inglés; sin embargo, en la escuela donde fue ubicado se inscribió en el departamento de arte y ganó un premio de pintura, el cual consistía en un viaje a Canadá y al Museo Arte Moderno en Nueva York.

Desde entonces, no ha dejado de pintar. Estuvo en Suramérica donde siguió dando rienda suelta a su imaginación y fue hasta que viajó a Europa que concibió planes de estudiar formalmente.

“En Madrid visité todos los museos y en Barcelona también. Posteriormente fui a París, se me hizo imposible estudiar en Bellas Artes, ingresé en Academia Julián, donde fui seleccionado como el mejor pintor, lo que me llevó a tener una exposición en La Maison de L’Amerique Latine, en París”, señala.

Al regresar a Nicaragua, en la década de los 80, se inscribió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde estudió 5 años de forma rigurosa.

El artista ganó el Premio Nacional Rubén Darío y ha expuesto en España, Francia, Alemania, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Suecia, Taiwán, Noruega y Estados Unidos. Sus obras han sido seleccionadas en las ediciones I, II y III de la Bienal de Pintura Nicaragüense de la Fundación Ortiz Gurdián y se encuentra en el Centro de Arte de la misma institución en León, Nicaragua.

La exposición

Sánchez señala que la exposición conjunta entre el Centro Cultural de España en Nicaragua/ Embajada de España y el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH), que permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre, es un proyecto que le presentó al CCEN hace año y medio y es una plataforma para exposiciones internacionales.

El proyecto lo conforman 34 obras, incluido el cuadro ganador del Premio Nacional Rubén Darío, pero en el espacio seleccionado solo caben 20 cuadros, porque incluye formatos grandes, medianos y muy grandes.

Encuentro de raíces

El pintor afirma que en la muestra existe unidad temática gracias a que estando en París, donde vivió 4 años, iba a diario al centro de arte Georges-Pompidou, específicamente a su biblioteca, donde se internaba una hora o dos, para perfeccionar el francés y estudiar historia del arte.

“En esa biblioteca fui descubriendo las bellezas que había de arte precolombino, encontraba un mundo mágico y una riqueza extraordinaria de nuestra cultura, me di cuenta que era un artista latinoamericano que quería desarrollarme con mi propia cultura. Se trataba de reforzar mi propia identidad, desarrollando una temática universal porque no solo era lo precolombino lo que me atrapaba, sino también lo africano, el arte hindú, porque el arte para mí es universal sin perder de vista el denominador común de las raíces ancestrales latinoamericanas”, comparte el pintor.

En cuanto a sus obras, aunque la esencia ancestral es omnipresente, resalta que las últimas creaciones van en una línea más moderna en cuanto a colorido y diseño.

“Hay un periodo bastante gris y la temática misma lo es, la última etapa es más colorida sin llegar a los excesos. A veces los colores se van a lo estridente, pero los controlo lo más posible. Hay un cuadro que representa la destrucción del planeta por el mal manejo que se le ha dado a la naturaleza, tiene un mensaje fuerte, es el hombre destructor de la naturaleza, rey de los zopilotes sentado sobre un cráneo en un paisaje desolado”, adelanta sobre los cuadros a exhibir.

En el mensaje de Javier Sánchez hay un mundo que reconoce la conquista, y posteriormente la Colonia, pero que a su vez no cesa de actualizar y reactualizar sus orígenes mesoamericanos, sus tradiciones, sus ritos y sus máscaras. Máscaras que atestiguan el dualismo que obsesiona a este artista que hace una simbiosis mostrando siempre una fidelidad a sus raíces nicaragüenses y sobre todo latinoamericanas.