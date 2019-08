Se retira talentoso y precoz vocalista

Después de haber cantado por más de 40 años y grabar unos 45 temas musicales del recuerdo, el cantante Manuel Antonio Orozco anunció su retiro de los escenarios.



El ex vocalista de Los Bárbaros, Black Demons, Los Hellions y Los Ramblers, que comenzó a cantar desde chavalo en el coro de la Escuela Loyola, cuando tenía 13 años -–en 1959--, ganó un concurso de La Voz de la Victoria, cantando como “Joselito nicaragüense”. Dos años después ganó otro concurso en la entonces Radio 590 como el “Paul Anka nicaragüense”.



Posteriormente estuvo con los Satélites del Ritmo número 2 (después que se habían ido los internacionales), cuando los dirigió Tránsito Gutiérrez. Reconoce que “no sabía inglés, solo repetía, por lo que tuve que meterme a prisa al Centro Cultural-Nicaragüense Americano de aquellos tiempos, para entenderle a las letras de las canciones en inglés.





Cuelga los guantes

Dijo que cuelga los guantes “porque mi estado de salud es inestable, tengo diferentes afecciones que no me permiten sentirme a gusto cantando. No conozco ningún símbolo musical, pero por la misma naturaleza he compuesto canciones con la letra y música”.



Manuel tiene una libreta con unas 40 canciones inéditas que ha compuesto en su vida. “He hecho intento con algunos para ver si se pueden grabar, pero ni fu, ni fa”, contó. Mostró un disco de acetato con una canción que compuso en 1981, pero misteriosamente la censuró el gobierno de la época, ya que la calificaron de contrarrevolucionaria.



“Más bien la letra de esa canción coincide con el símbolo del gobierno actual, porque hablo de reconciliación, de paz”, dijo Manuel, al recordar que esa canción se la hizo a un hijo del músico Julio Moreira. El tema se llama “Canción de fraternidad” y fue grabado en Guatemala.



Manuel tuvo un período en que por casi 20 años -–de 1976 a 1986-- estuvo en los brazos del dios Baco, pero logró levantarse, y en una ocasión, cuando estaba casi en estado de coma en un hospital, se encontró a una persona al lado de su cama que le quedaba viendo de pies a cabeza.



“Yo estaba con temor y me preguntaba: ¿Qué habrá pasado?, hasta que la dama me dice: ‘De casualidad usted es Manuel Antonio Orozco’, sí, le respondí, y a la señora se le salieron las lágrimas, a lo que le pregunté: ¿Qué le hice? ‘No, me dice la señora, discúlpeme, yo soy Haydée de Zamora, la esposa de Eddy Zamora, de Los Black Demons’”, recordó.





23 años de no probar un trago de licor

La señora agregó: “Usted cantó en mi casamiento”. Y lo que es la vida, cuenta Manuel al referirse a Eddy Zamora, autor del tema musical “Al mar”, grabado por Los Black Demons, la señora que se le acercó a la cama en el hospital era la jefa de servicio social del centro hospitalario.



Una vez que se recuperó, comenzó a trabajar con un carretón vendiendo colchones, “y no volví a caer jamás en el vicio, y ya han transcurrido 23 años de que se dio el milagro”.



El que le ayudó a insertarse nuevamente en la música fue nuestro compañero de labores, el reportero gráfico Frank Cortés, quien lo siguió en su motocicleta cuando Manuel se trasladaba por una de las calles de Managua en una motoneta.



Una vez que aparece la entrevista en EL NUEVO DIARIO, lo llaman Los Ramblers desde San Francisco, California, para invitarlo a participar en el XXX aniversario del grupo, que se celebró en esa urbe estadounidense.



Actualmente, su único sustento es la pensión de jubilado de 2,250 córdobas mensuales que logró después de dejar el licor y trabajar en una empresa, donde logró pagar y exceder las 750 cotizaciones reglamentarias del INSS para jubilarse.