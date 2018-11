Eddie Redmayne: "Vivimos un momento político desconcertante"

Para el actor británico Eddie Redmayne, su país vive "un momento político desconcertante" tras el acuerdo entre el gobierno británico y la Unión Europea para poner en práctica la salida del Reino Unido de la UE, el "brexit".

"Personalmente creo que deberíamos permanecer en la UE, pero el país ha hablado democráticamente y tenemos que hacerlo lo mejor posible, es un momento desconcertante y complicado", precisó a Efe el actor, ganador de un Óscar por su papel de Stephen Hawking en "The Theory of Everything".

Ahora vuelve a sumergirse en el mundo mágico de J.K. Rowling en la segunda entrega de la saga "Fantastic Beasts", que con hechizos y todo contiene alguna advertencia sobre el auge del populismo en el mundo actual.

"Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", dirigida por David Yates y con guion de la propia Rowling, gira en torno a un tenebroso mago interpretado por Johnny Depp que para conseguir sus propósitos utiliza métodos persuasivos para conquistar a las masas, les dice lo que quieren oír.

"Lo extraordinario de Jo (Rowling) es que crea este mundo y estos personajes llenos de magia y escapismo y a la vez refleja algo del mundo real y es increíble porque este guion lo escribió hace tres años pero hay elementos que parecen aludir al momento actual", dice Redmaine, de visita promocional en Madrid.

Elementos como "el miedo al otro, líderes que se aprovechan de ese miedo y lo usan a su favor, que parecen hablar de forma simple y llena de verdad, pero lo que hacen es explotar la ansiedad de la gente", prosigue el actor, que da vida al amante de los animales Newt Scamander.

"Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", que se estrena esta semana en todo el mundo, cuenta con un reparto que también incluye a Jude Law en la piel del profesor Dumbledore, Callum Turner, Katherine Waterston y Zoe Kravitz, entre otros.

Rodada en su totalidad en los estudios Leavesden de Warner Bros, la magia permite que la acción se traslade desde Nueva York a Londres o París y regresar a la escuela de hechicería y magia de Hogwarts donde transcurren, años después, las historias de Harry Potter.

La primera película de la saga, estrenada en 2016, recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo, aunque la más vista hasta la fecha de las historias de Rowling es la segunda parte de "Harry Potter and the Deathly Hallows" (2011), la décima película más taquillera de todos los tiempos, con más de 1.300 millones de dólares de recaudación mundial.