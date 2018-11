Los nuevos reyes de la belleza masculina

Al ritmo de comparsas caribeñas y una nutrida barra de fanáticos de su natal Bluefields, fue coronado Naykel Niño como Míster Nicaragua 2018. El primer afrodescendiente en convertirse en rey de la belleza masculina del país tiene 23 años y estudia Marketing y Publicidad en la Universidad American Collage.

“Recibí mi premio. Di mi primera pasarela como el nuevo Míster Nicaragua, ya cuando iba de regreso y me doy la vuelta estaba mi mamá esperándome con sus brazos abiertos. Las lágrimas no las pude sostener por ver lo alegre y orgullosa que estaba. La abracé y lloré, mientras ella me decía: ‘Lo lograste hijo, vi tu esfuerzo de todos estos meses. ‘Mom i love you and i will always make you proud’ (Mamá te amo y siempre te haré sentir orgullosa)”, dijo Niño a través de las redes sociales.

De igual manera, durante la noche de gala el 11 de noviembre, también fue coronado como Míster Nicaragua 2019 Jonathan López, originario de León.

“Este es un sueño hecho realidad porque al principio no pensé que iba ser acreditado como ganador. Dios hizo mi sueño realidad. En este momento quiero enfocarme en Míster Nicaragua, y si me va bien en el modelaje voy a intentarlo”, expresó López a El Nuevo Diario.

Todavía no se han establecido las fechas ni los lugares donde Niño y López participarán como Míster International 2019 y Míster Ambasador Universo 2019.

Otros ganador

Asimismo, en el concurso Daniel Rojas, de Managua, recibió la banda de Míster Male Model International y representará a Nicaragua en los próximos días en Míster Mesoamerica 2018, cuya sede será la ciudad de León.

Por otro lado, Julio Guadamuz, director de la franquicia de Míster Nicaragua manifestó que el concurso de belleza masculina no se realizará el próximo año, por lo cual en esta gala se escogieron dos reyes y un virrey.

“Míster Nicaragua no finaliza ni tenemos problemas de economía, sino que tenemos proyectos nuevos. El año que viene trabajaremos con modelos, y Míster Teen. Vamos a participar en los eventos con los ganadores que tenemos ahorita. Luego vamos a hacer casting para el 2020”, dijo Guadamuz.

Continúa la competencia de categorías en Míster Nicaragua

También, destacó que a diferencia de años anteriores además de los ganadores, los otros concursantes que participaron en el certamen nacional representarán al país en algunos eventos regionales.