Este 16 de diciembre se realizará uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel internacional, Miss Universo 2018, en el que Nicaragua será representada por Adriana Paniagua. En esta ocasión se cambiaron las reglas del concurso, y a pesar de las polémicas fue aceptada la participación de la transgénero Ángela Ponce, Miss España.

En una reciente entrevista en el programa Un Nuevo Día de la cadena estadounidense Telemundo, Paniagua debatió junto a un experto en preparación de reinas de belleza de origen colombiano, sobre la participación de Miss España en el concurso.

Paniagua manifestó que está de acuerdo con la participación de Ponce en el concurso y este cambio ha venido para mejorar, porque el mundo está evolucionando. Además Miss Universo ya no busca una mujer perfecta como en los tiempos de antes que querían medidas “90, 60 y 90”.

“Realmente hoy en día es más sobre ser real, ser natural, una persona común y corriente. Sí, estoy de acuerdo…respeto la decisión de Miss Universo porque sabemos que Ángela bajo las leyes de España es una mujer y bajo las leyes de Miss Universo es una mujer. Quién soy yo para decirle a ella que es lo que no puede hacer; si igual ella y yo estamos compitiendo por un mismo objetivo, la corona”, dijo Paniagua.

Las críticas

La presentadora del programa, Rashel Díaz, preguntó a Ponce su opinión acerca de las declaraciones de las exreinas de belleza: Lupita Jones y Gabriela Isler, así como la actual Miss Colombia, Valeria Morales, quienes consideran que ella no debería participar en el certamen.

“El mundo tiene que evolucionar y tenemos que ir hacia adelante. El colectivo trans también tiene que tener la información y la visibilidad que merece. Todavía hay muchas personas que nos ven como hombre queriendo ser mujer, como persona que tiene un trastorno de personalidad y eso no es verdad; y entonces de lo que no se habla no existe, y de esto no se ha hablado durante mucho tiempo”, apuntó Miss España 2018.

Además expresó que los comentarios negativos que hacen sobre su persona le afectan, pero no permite que le hagan daño porque es algo a lo que ella sabía que se iba a exponer, antes de ingresar al concurso.

Por su parte, Eloy Castro, missólogo colombiano y preparador de reinas afirmó que respeta mucho a las chicas trans, pero realmente no está de acuerdo con la inclusión de ellas en los concursos internacionales tan importantes como Miss Universo.

“Pienso que en el concurso hablan de evolución, respeto y tolerancia, pero realmente creo que este tipo de concurso es para chicas nacidas biológicamente chicas… la misma palabra trans significa transformación, en este caso de chico a chica, pero no es una chica nacida mujer”, apuntó Castro.

Ante la pregunta de la presentadora acerca del cambio de reglas de Miss Universo para que ellas pudieran participar, manifestó que ahorita es un tema de muchísima polémica. “Todo el mundo va a estar pendiente de un concurso tan importante como Miss Universo. Hoy en día, la Miss Universo se escoge por tener una historia de vida diferente, que rompa esquemas. Esto le va a traer al concurso mucho rating y creo que realmente por eso es la aceptación”, subrayó el missólogo colombiano.