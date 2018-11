El príncipe Guillermo, el segundo en la línea sucesora al trono británico, sorprendió a los asistentes de una conferencia sobre el bienestar en el trabajo, al hablar sobre sus problemas de salud mental; los cuales se habrían intensificado luego de tener hijos, según varios medios de comunicación internacionales.

Diario Metro Ecuador, señala que el duque de Cambridge reveló hace unos meses su propia experiencia sobre su salud y las complicaciones que sufrió cuando se desenvolvía como piloto de ambulancia en East Anglian Air Ambulance, una dependencia encargada de dar servicios durante emergencias médicas. No obstante, las cosas habrían empeorado.

Además, explica que tras la llegada de sus hijos, fantasmas del pasado reaparecieron y volvió a revivir algunos de sus momentos más traumáticos en el trabajo, relacionado a menores lesionados gravemente por accidentes automovilísticos, hecho que dejó secuelas en él.

“La relación entre el trabajo y mi vida personal fue lo que realmente me hizo pasar de la raya y empecé a sentir cosas que nunca antes había sentido. Y me puse muy triste y muy apenado por una familia en particular”, confesó el esposo de Kate Midlenton, durante la conferencia.

“Me llevé a casa mucho sin darme cuenta de ello. Ves tantas cosas tristes todos los días que te crees que la vida es así”, según E! News. “Siempre estás lidiando con desesperación, tristeza y dolor. [...] El desgaste se acumula y nunca tienes la oportunidad de desahogarte si no tienes cuidado”.

Añadió: “Empiezas a quedarte con pedazos del trabajo y te los guardas en el cuerpo, y por supuesto que eso no es algo que quieres compartir con tus seres queridos porque no quieres llevar ese tipo de cosas a tu hogar”, manifestó William, quien enfatizó la necesidad de contar con las herramientas correctas y el ambiente adecuado en el trabajo para que los problemas no se salgan de control y se agraven con el tiempo.

Varios medios coinciden en que el duque de Cambridge dejó en claro la importancia de cuidar la salud mental y aseguró que la cantidad de hombres que piden ayuda es muy inferior al de las mujeres, por ello se debe concienciar a las personas sobre la estabilidad emocional que deben tener.

Su historia

El príncipe Guillermo, duque de Cambridge tiene 38 años y es el hijo mayor de Carlos, príncipe de Gales, y Diana, princesa de Gales.

Está casado con Catalina, duquesa de Cambridge desde 2011, con quien tiene tres hijos: los príncipes Jorge, Carlota y Luis.

Fue educado en cuatro escuelas del Reino Unido y obtuvo su licenciatura en Geografía en la Universidad de Saint Andrews. Pasó parte de su año sabático en Chile, Belice y en algunos países del continente africano.

Además recibió entrenamiento como teniente del regimiento Blues & Royals de la Caballería Real, donde sirvió junto a su hermano, el príncipe Harry, y obtuvo su licencia de piloto tras culminar su formación en la academia RAFC Cranwell.3​ En 2009, se trasladó a la Real Fuerza Aérea (RAF) donde fue ascendido al rango de oficial de la Fuerza Aérea y completó su entrenamiento como piloto de helicóptero de búsqueda y rescate.