Exorcismo y psiquiatría

El exorcismo es un tema que prácticamente no tiene ninguna difusión por los medios en este país, pero a pesar de que no se habla de él, la gente lo conoce, se desconoce la cantidad de eventuales casos y de quienes están habilitados por la Iglesia para practicarlo. Se sabe que a nivel mundial la cantidad de casos va en aumento, al punto que los sacerdotes que llevan adelante la práctica admitida por El Vaticano no se dan abasto.



El exorcismo es una particular práctica que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. Consiste en expulsar los demonios o espíritus malignos de las personas que están poseídos por ellos. Lo ejecuta un sacerdote autorizado por su obispo. Está regido por el derecho canónico. También puede hacer exorcismo un laico.



El exorcismo era una práctica común en sociedades antiguas y tenía su origen en la magia. En la antigua Babilonia (hoy Irak) los sacerdotes rompían una imagen de arcilla o de cera que simbolizaba al diablo, con el fin de destruir al demonio real. Los griegos y los egipcios realizaban ritos similares. En la Biblia encontramos diversas referencias al demonio y al exorcismo. El Nuevo Testamento relata cómo Jesús expulsaba a los espíritus malignos a través de la oración y de su autoridad.





Síntomas de una persona poseída

Al inicio la persona puede quejarse de escuchar voces, ver sombras, donde no hay nadie, oír puertas que se abren o se cierran, y otros fenómenos para los que no se encuentra explicación. Los síntomas empeoran y comienzan a presentar una aversión vehemente contra Dios, la virgen, los santos, la cruz y otros símbolos sagrados; hablan en lenguas desconocidas, localizan objetos escondidos o distantes, presentan una fuerza superior a su contextura física, pueden levitar y hacer movimientos extraños, también pueden tener diarrea, vómitos, pronuncian malas palabras. La temperatura de la habitación donde se encuentra la persona puede variar alternamente de fría a caliente y los objetos pueden volar en derredor.





El punto de vista de la psiquiatría

¿Una persona que dice oír voces o ruidos que otros no perciben, ver objetos que no existen, hablar en lenguas desconocidas y, sobre todo, rechazar con violencia las imágenes religiosas está poseída por un espíritu maligno o sufre alguna alteración mental?

La disyuntiva se presenta por igual tanto a los sacerdotes como para los psiquiatras, entonces ¿qué hacer? La Iglesia enseña que la posesión demoníaca es el caso extremo de la influencia maligna que se da en raras ocasiones.



Es la Iglesia la que sugiere a los exorcistas desconfiar primero de una intervención diabólica, lo recomendable es derivar a la persona al psiquiatra para que éste estudie al sujeto y descarte un proceso histérico, una psicosis o algún trastorno mental, de no encontrar patología, pues lo lógico sería remitirlo nuevamente a la Iglesia.





Importante descartar enfermedades

Es importante descartar las enfermedades antes mencionadas, pues en la historia, hoy conocida como trastornos disociativos, pueden darse situaciones en las que la persona puede presentar personalidades múltiples, en las que en el sujeto existen dos o más personas o estados de personalidad distintos. Esto quiere decir que en este preciso momento me puedo expresar como siempre he sido, cinco minutos o instantes después puedo expresarme como otra persona totalmente distinta de la que en realidad soy.



En el caso de la histeria, también se da la amnesia psicógena, y dentro de ella la amnesia continua, en la que el individuo no puede recordar los acontecimientos que han tenido lugar desde un momento específico hasta la actualidad. Cuando una persona poseída sufre ataques, después no recuerda nada.



En el caso de la psicosis, pueden presentarse alucinaciones visuales, auditivas o cenestésicas, ideas delirantes extrañas, experiencias perceptivas inhabituales; por ejemplo, ilusiones repetidas, sentir la presencia de una fuerza o persona ausente.



Para algunos profesionales de la psiquiatría, las personas que para los sacerdotes exorcistas están poseídas por el demonio se encuadran, desde el punto de vista de psiquiátrico, en el trastorno disociativo por trance o posesión. Ese trastorno es descrito en la clasificación internacional de enfermedades mentales ICD-10.



Los criterios para definir si se trata de un trastorno por un trance y posesión son, según esa clasificación internacional, la alteración en el nivel de conciencia, la pérdida de la identidad habitual y contorsiones que se experimentan como fuera del propio control.



Para ciertos psiquiatras aplicar la definición del ICD-10 para los pacientes que dicen estar poseídos por el demonio, no es correcto, porque “El agente al que se refiere la descripción de ese trastorno no es de persona, sino que puede ser provocado por un tóxico, sobre todo el LSD, o alguna intoxicación por medicamentos o por heroína”.





Casos de exorcismo

El caso en el que se basó la película El exorcista, fue un caso de exorcismo real ocurrido en 1949 a un niño de 14 años en la población de Mount Raimier, en el estado de Maryland, Estados Unidos, un suburbio de Washington.



Este chico comenzó a manifestar señales de posesión demoníaca cuando intentó comunicarse a través de una tabla de ouija con una tía fallecida.



A partir de ahí, el joven comenzó a manifestar una personalidad nefasta, actuaba violentamente y profería toda clase de blasfemias y palabrotas; también, según algunos relatos, ocurrieron algunos cortes en su cuerpo donde aparecían las palabras infierno y odio.



Algunos sacerdotes fueron llamados para exorcizar al demonio que lo poseía, pero no obtuvieron éxito hasta transcurrido un mes.





Principales víctimas

En su mayoría son mujeres mayores de 50 años, de distintos niveles socioeconómicos y educativos; por lo general son personas que han incurrido en experiencias esotéricas, como jugar la ouija, visitar curanderos, videntes, aunque no es una regla.



La psiquiatría mantiene sus criterios científicos, la ciencia no puede descartar un método que durante siglos ha probado ser efectivo, puede ser que dé una respuesta a un problema cultural de las personas; pero en estas cosas de Dios nada es mensurable, ni comprensible.



Los trastornos de la mente causan muchas dificultades en el ámbito familiar, social y laboral, estos trastornos no se deben a debilidad o incapacidad de las personas, lo que sucede es que el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo y puede enfermarse en cualquier momento. Si usted, un miembro de su familia o un amigo llegasen a tener un problema mental, lo más aconsejable es visitar al especialista.





