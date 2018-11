Una nica baila con Lucifer en Netflix

Desireé Estrada es hija de nicaragüenses, nacida en Miami pero criada en Nicaragua. Desde niña la actuación y las pasarelas formaron parte de la metas a alcanzar, sin embargo, por los azares del destino se convirtió en graduada de Marketing en la Universidad Americana.

Participó en Miss Nicaragua en 2014 y en octubre de ese mismo año Berenice Quezada le entregó la Corona de Miss Oneness Nicaragua, la cual le permitió representar al país en Miss Model of the World, celebrado en China, y Miss Globe en Toronto, Canadá, en octubre del 2015.

Hace tres años empacó sus maletas y decidió mudarse a Estados Unidos con la intención de estudiar Telecomunicaciones, pero decidió optar por actuación, para lo cual se mudó a Gainesville, Florida, donde perfeccionó su inglés en la Universidad de la Florida y luego en Santa Fe College estudió por dos años teatro- actuación.

El nica sin miedo: conquistó Marvel y Netflix

Reconoce que es tímida y que sintió un gran temor a fracasar porque considera que actuación es una carrera muy difícil, a pesar de que está en el rango de titulación universitaria bajo el nombre de teatro.

“Uno de los consejeros académicos me dijo que tomara una doble titulación de actuación, teatro y telecomunicaciones, pero al final uno de ellos me dijo que yo tenía todo para ser actriz. Me dijo que si me graduaba en actuación y teatro me iba a enfocar solo en esa carrera y me di la oportunidad y estoy feliz de haber tomado esa decisión”, comparte.

El 5 de mayo de este año se graduó y siguiendo los consejos de sus profesores nuevamente hizo maletas y se mudó a California.

“Aquí no tenía contactos ni idea de por dónde empezar. Pero hay muchas personas de la industria y conseguí un par de emails de agencias y casting donde fui a pasar audición para tener representante. Mi titulación de AA en teatro y actuación definitivamente ayudó en el proceso. Fui seleccionada por Betwitx talent como print y modelo de comerciales y tengo como mánager de actuación a Daniel Wojack”, señala.

Trabajo

Actualmente trabaja como un carácter destacado sin líneas en el show de Netflix : Lucifer, donde es uno de los miembros del club LUX y amiga de Eva.

“Y el otro show es Grand Hotel, dirigido por Eva Longoria, que aún no sale al aire. Aquí comparto set con personajes como Jencarlos Canela, Brian Craig y Demian Bichir. En este show soy una de los spring breakers que se hospedan en el hotel y estoy siempre rumbeando en la mesa de Jeancarlos y sus amigos, se me puede ver en traje de baño en muchas de las escenas”, comparte.

Ella concibe a Netflix como una nueva plataforma de actores donde hay más oportunidad de trabajo a un mismo rango, “por supuesto que Hollywood siempre será Hollywood y no desaparecerá por Netflix, y definitivamente Hollywood sigue siendo la meta”.

Tercera temporada de Stranger Things

Desireé considera que no solo para un nicaragüense es difícil abrirse paso en plataformas como Netflix,”este mercado es súper competitivo, hay muchísimo talento y las oportunidades se dan una vez, nunca más. Es duro decirlo, pero creo que este mercado es para las personas blancas, por decirlo de alguna manera, para los afroamericanos es duro. Los que la tienen un poco más cómodo son los anglosajones y los europeos, luego los latinos, pero algunas cosas con los latinos es que los directores quieren a alguien que hable completamente español sin acento y completamente inglés sin acento, y eso es difícil, por eso mi mánager me puso en clases con una experta que ayuda a los actores latinos a hablar con acento americano”.

Ser elegida en un casting para ella es básicamente cosa de suerte, de bendición y de look, “porque si lucís como el director quiere y cumplís sus expectativas de lo que busca, el papel es tuyo”.

Sobre su experiencia en Lucifer y Gran Hotel comparte: “La verdad es que solo el hecho de trabajar en set es algo increíble, mi vida ha cambiado en poquísimos meses. No me imaginaba que iba a conocer a actores que antes había visto en la televisión o a directores que miraba en Nicaragua en la televisión en distintas premiaciones, ahora me están llamando por mi nombre, me dicen Desireé movete aquí, hacé esto o lo otro, cada vez que dicen mi nombre me da satisfacción por todo el esfuerzo está valiendo la pena, estoy lejos de mi familia pero veo recompensa y eso me motiva, competí con miles de personas y es significativo para mí haber sido seleccionada. Recuerdo que al inicio, a veces por los nervios me bloqueaba y cuando me daban indicaciones no escuchaba, pero fui adaptándome y pienso que pronto seré la que tenga las líneas”.

En cuanto a Eva Longoria, la describe como una mujer respetuosa con quienes trabaja a su lado. “Ella te saluda, casi no sale de la cabina porque sus asistentes son los que dan las indicaciones. Es súper sonriente, trae a su bebé a donde está dirigiendo y me gusta que es la típica latina, está trabajando y está siendo mamá”.

“Compartir set con Jeancarlos, Demián y Brian es increíble. Jencarlos y Damián siempre están haciendo bromas. Tal vez yo estaba retirada de la escena y Demián llegaba a saludar, igual Jencarlos siempre estaba pendiente, eso de los latinos es cool, porque la mayoría de las personas están hablando inglés, cada vez que nos mirábamos hablábamos español, Brian es un poco más serio pero siempre es tranquilo”, asegura.

Nada es fácil

Estrada confiesa que tiene un trabajo pesado, pues pasa en set de 12 a 16 horas por día y a veces 5 días sin descansar. “Todos los que estamos en esta industria amamos este trabajo, porque no hay otra forma de aguantar tanta carga. El tiempo libre es para dormir, ir al gimnasio o al salón”.

Adelanta que su siguiente meta es seguir trabajando duro para ser parte de la Unión de Actores de Estados Unidos, esto no es algo sencillo: “te debe escoger tres veces un director y tener una escena súper importante en algún show, te dan un voucher especial y con tres podés ir a aplicar, pagar 3 mil dólares y te sale la aplicación y la tarjeta como miembro de la unión.

En el modelaje dice que está sorprendida, porque le está yendo súper bien, sobre todo en Instagram: “recibo productos gratis para que los pruebe. Me envían cosas que me ayudan en mi look como actriz y sobre todo gratis.

“Estoy trabajando como modelo para Ashley Covarrubias. Soy parte de las modelos que estarán en el runway del Winter Fashion Show. Entrenamos con el Elite Runway Coaching with Rio Summers of America’s Next Top Model”, apunta.

Para seguir a Estrada pueden hacerlo en Instagram : desireea_1