La película ganadora del Premio Goya 2008 a la mejor dirección novel para la española Irene Cardona Bacas, “Un novio para Yasmina” se proyectará hoy a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN).

La cinta cinematográfica trata de una joven (Yasmina, interpretada por la actriz Sanaa Alaoui) que no acaba de encajar en el pequeño pueblo donde vive, al que llegó buscando la libertad y con el deseo de terminar sus estudios universitarios. Por su origen marroquí no ha logrado integrarse y no está a gusto ni con los suyos ni con los españoles. Su único refugio, donde se siente ella misma, es una asociación de migrantes.

Cabe señalar, que la historia se centra en el viaje de una joven mujer por encontrar su identidad, a la vez que plantea una reflexión sobre la integración. Aquí se juntan personajes españoles, marroquíes, senegaleses… configurando un microcosmos maravilloso para hablar de la vida en pareja, el compromiso social y también los matrimonios de conveniencia.

Iniciativa de cambio

El CCEN a través de un comunicado explicó que la proyección de esta película se enmarca dentro del proyecto “Cineando el cambio”, una iniciativa que forma parte del Programa de Fortalecimiento de los Derechos Culturales del CCEN y del Programa de Educación con Cultura, donde, por un lado, se fomenta el respeto a la diversidad cultural desde un enfoque transversal e intercultural y, por el otro, se promocionan y fortalecen diversas expresiones artísticas y culturales de colectivos en riesgo de exclusión.

El proyecto Cineando busca incentivar el cine social, planteando diversos discursos sociales sobre temáticas que nos conciernen a todos y todas, desde medioambiente y migración hasta género, cambiando de tema una vez al mes. La intención de este proyecto es fomentar la reflexión, el diálogo y el debate social y crítico en la sociedad nicaragüense a través del cine.