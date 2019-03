Díaz-Canel recuerda al "soñador" John Lennon a 38 años de su muerte

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó hoy al cantante y compositor británico, John Lennon (1940-1980), a 38 años del asesinato del exBeatle, un "soñador" que pedía aprovechar cada minuto.

"Los días parecen muy cortos cuando hay tanto por hacer. Hoy, 8 de diciembre, no puedo olvidar lo que advirtió John Lennon: 'El tiempo está de nuestro lado. No desperdiciemos otro minuto'", publicó Díaz-Canel en su cuenta oficial en Twitter.

La noche del 8 de diciembre de 1980, el autor de "Imagine" fue asesinado a tiros por un fan en la entrada del emblemático edificio Dakota, donde residía junto a su esposa Yoko Ono en Nueva York, y a solo unos pasos del jardín de Central Park, donde sus seguidores se reúnen habitualmente para rendirle tributo.

En un segundo tuit, el mandatario citó a Lennon cuando este advirtió que "Un sueño que sueñas solo, es solo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien más, es una realidad".

"Desde #Cuba me atrevo a decir: Un sueño que se comparte con un pueblo, es un maravilloso desafío, que nos hace soñar y nos desvela a cada minuto", señaló el gobernante cubano, un ingeniero de 58 años, fanático a The Beatles y The Rolling Stones.

El primer mandatario del poscastrismo en Cuba acompañó sus publicaciones con dos fotografías en blanco y negro donde aparece John Lennon en sus últimos años, solo y junto a Yoko Ono.

Desde antes de su llegada a la Presidencia, en abril pasado, Miguel Díaz-Canel ha demostrado predilección por las artes y especialmente la música.

Cuando todavía era primer vicepresidente del Gobierno era usual verlo junto a su esposa Lis Cuesta en estrenos y conciertos, entre ellos la histórica presentación que ofreció The Rolling Stones en La Habana, en marzo de 2016.

En su primera visita a Estados Unidos como presidente, en septiembre pasado, Miguel Díaz-Canel estuvo en el edificio Dakota, donde compartió con importantes artistas, empresarios e intelectuales, en una velada organizada por el famoso actor Robert de Niro.

Tras su estreno en Twitter el 10 de octubre, Miguel Díaz-Canel se ha vuelto muy activo en las redes sociales, donde publica más de una vez al día.

Hoy acumula más de 54.000 seguidores y en sus últimos tuits ha felicitado esta semana al "balserito" Elián González por su 25 cumpleaños y ha informado sobre varios actos en su agenda.b