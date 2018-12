Ralph Breaks the Internet" lidera los cines de Estados Unidos antes de Navidad

La cinta animada "Ralph Breaks the Internet" lideró por tercer fin de semana consecutivo los cines de Estados Unidos, cuya cartelera, a la espera de grandes estrenos navideños como "Aquaman" o "Mary Poppins Returns", no presentó novedades de importancia en los últimos siete días. Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "Ralph Breaks the Internet" ingresó 16,1 millones de dólares este fin de semana.

Esta secuela de "Wreck-It Ralph" (2012) recupera al simplón pero entrañable Ralph (con la voz de John C. Reilly, en su versión original) junto a la intrépida y brava Vanellope (Sarah Silverman) en una aventura que les llevará de los videojuegos arcade a la inmensidad de internet. También repitió en el segundo puesto el filme de animación "Dr. Seuss' The Grinch", que se anotó 15,2 millones de dólares.

Dirigida por Yarrow Cheney y Scott Mosier y con Benedict Cumberbatch encabezando el reparto de voces en su versión original, "The Grinch" cuenta cómo la conocida criatura cascarrabias de color verde trata por todos los medios de arruinar la Navidad para el pueblo de Whoville.

El podio lo completó, una semana más, "Creed II", que se embolsó 10,3 millones de dólares. Con Michael B. Jordan y Sylvester Stallone en su reparto, este filme cuenta cómo el boxeador Adonis Johnson (Jordan), en la cúspide de su carrera y asumiendo nuevas responsabilidades familiares, se enfrenta a Viktor Drago, hijo de Ivan Drago (Dolph Lundgren), el hombre que acabó con la vida de su padre sobre el ring.

En cuarta posición se situó "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", que consiguió 6,8 millones de dólares. En esta nueva cinta del universo de Harry Potter, los protagonistas, liderados por el experto en criaturas mágicas Newt Scamander (Eddie Redmayne), deben hacer frente al poderoso mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp), cuyo objetivo es dominar la Tierra criando magos de sangre pura.

Finalmente, el musical "Bohemian Rhapsody" logró 6 millones de dólares. Esta película de Bryan Singer, que protagoniza Rami Malek, narra el nacimiento de la banda británica Queen en 1970 y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el que sería ídolo de masas e icono gay mundial Freddie Mercury.