Actriz de Patito Feo denuncia que actor la violó durante gira en Nicaragua

La actriz Thelma Fardín quien interpretó a Josefina en la popular telenovela argentina “Patito Feo”, denunció al actor Juan Darthés de violarla durante su estadía en Nicaragua en el año 2009, cuando el elenco de dicho programa realizó un concierto en el país.

Fardín acusó al actor Juan Darthé, quien interpretaba al papá de Patito en la serie, con el respaldo del colectivo de Actrices Argentinas.

Este martes, cientos de actrices acompañaron a Fardín en una conferencia de prensa donde se proyectó un video en el cual reveló cómo, en una gira de la serie, el actor la forzó a tener relaciones sexuales cuando ella tenía 16 años. "El colectivo actrices argentinas para acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua, realizada por nuestra compañera Thelma Fardín contra Juan Darthés", aseguraron al comenzar a leer el comunicado.

Thelma Fardín asegura Juan Darthés la obligó a tener relaciones sexuales mientras estaban en el hotel en el que se hospedaba todo el elenco de la telenovela. “En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años… Me comenzó a besar mi cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me dijo que le tocara y me dijo 'mirá como me ponés' haciendome sentir su erección. Comenzó a practicarme sexo oral, yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación” relató la actriz en el video.

El elenco de Patito Feo, se presentó en Managua el 17 de mayo de 2009.

El año pasado, la también actriz argentina Calu Rivero, denunció al actor Juan Darthés por acoso sexual en la época en que trabajaron juntos en la novela Dulce amor. Esa denuncia fue la que motivó a Thelma Fardín a revelar después de casi 10 años, la violación que sufrió por el actor.

“Gracias a que alguien habló, yo también pude hablar", relató Thelma en un video.