Adriana, en la recta final

La Miss Nicaragua 2017, Adriana Paniagua, quien ha superado a Xiomara Blandino como la Miss Nicaragua más apoyada en Instagram (con 132,716 seguidores), tuvo la mañana de este miércoles la entrevista con el jurado de Miss Universo, a pocos días de la noche más esperada de las representantes de la belleza mundial.

“Lo hice, he concluido el primer paso”, escribió Paniagua en sus redes sociales refiriéndose a la entrevista, a la cual asistió con una vestido que llevaba flores pintadas a mano, arte de Carlos René Cruz, y accesorios de Charlie Lapson. “Siempre me ha encantado darle un toque especial a casi todo lo que me he puesto”, comentó, mientras que al lado de las otras 93 mises espera a la elección de la sucesora de la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.

“Ha sido el año más importante para mí, donde he podido crecer, aprender, conocer y ser yo misma”, escribió pocas horas antes.

La gala que se llevará a cabo este 16 de diciembre en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, seleccionará un top 20, un número que no se usaba desde 2006. Las seleccionadas para este top deberán dar un breve discurso y así se hará la eliminación para el desfile en traje de baño y traje de gala. “Sé que mi misión no termina aquí y seguiré usando mi voz para motivar a los demás y dejar un mensaje positivo”, dijo Adriana.

El jurado

Con el estadounidense Steve Harvey, como presentador, y tras la eliminación de Miss Sierra Leona, Marie Ester Bangura, el jurado del certamen lo integran: Bui Simón, Miss Universo 1988 de Tailandia; Monique Lhuillier, diseñadora de moda reconocida por sus vestidos de novia; Janaye Ingram, Miss New Jersey USA 2004; Michelle McLean, Miss Universo 1992 de Namibia; Iman Oubou, empresaria; Lili Gil Valleta, empresaria colombiana; y Richelle Singson-Michael, empresaria.

“Ya no soy Adriana Paniagua, ahora seré Nicaragua ante el mundo y espero siempre dejar en alto a nuestro país”, dijo la miss, a quien le preguntaron en la entrevista sobre sus motivos para ser Miss Universo 2018, su experiencia como representante de nuestro país y el mensaje que daba a los jóvenes. “Recé antes de entrar”, sigue, sobre su entrevista con el jurado. Tras terminar de responder las preguntas y aprovechando la noche libre que tienen las candidatas, Adriana planea pasar tiempo con su familia. “Tenía meses de no verlos”, dijo. “Los amo”, concluyó.

Tercera vez

Esta es la tercera vez que el Miss Universo se celebra en Tailandia. La primera fue en 1992 en el Centro de Convenciones Nacional Reina Sirikit y ganó Michelle Mclean, de Namibia; la segunda fue en 2005, cuando se coronó a la canadiense Nathalie Glebova, en el IMPACT Arena, mismo lugar donde será la 67° edición de este Miss Universo 2018.