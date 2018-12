Esperan cooperación de justicia nica en caso “Patito Feo”

El 17 de mayo de 2009, Nicaragua vivió uno de los show artísticos más esperados del momento: la presentación de los protagonistas de la serie argentina Patito Feo. Ese día, muchas niñas y adolescentes cumplieron su sueño de conocer a “Las Populares” y a “Las Divinas”. No obstante, una de las menores del elenco, Thelma Fardín, recuerda esa fecha como el día en que fue abusada sexualmente por un compañero de trabajo, el actor Juan Darthés, según relató este martes en conferencia de prensa en Argentina.

Las declaraciones de Fardín, recordada como la mejor amiga de la protagonista de la teleserie, impactaron doblemente en Nicaragua, debido a que la joven señala que fue violada en un hotel capitalino mientras estuvo de gira en nuestro país.

Suspenden a actor de Patito Feo denunciado por violación en Nicaragua

Fardín, en un video, contó detalles del abuso y según declaraciones brindadas a El Nuevo Diario por su abogada Sabrina Cartabia, la joven actriz la semana pasada viajó a Nicaragua para interponer ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente.

“Ella viajó a hacer la denuncia, las autoridades tomaron el testimonio y se está documentando, esperamos que se haga la recolección de pruebas pertinentes”, señaló Cartabia.

Al consultarle si tienen plena confianza en el sistema judicial nicaragüense, sobre todo, por la crisis sociopolítica que se vive, dijo “esperamos que haya cooperación entre la justicia argentina acá en Buenos Aires y la de Nicaragua, para resolver el caso y recoger las pruebas necesarias”.

Asimismo, manifestó que la denuncia fue muy bien recibida por los medios de comunicación en cuanto a que le han dado buena cobertura. También señaló que ellas van a esperar a que el Ministerio Público determine pruebas en Nicaragua y que van a sugerir evaluaciones sicológicas, pericias, así como que se tomen testimonios de testigos indirectos en los hechos probatorios.

Recalcó que el testimonio de la actriz es fundamental y que se verá reforzado con pruebas que den contexto.

Cooperación

Según el portal web losandes.com.ar, el embajador de Argentina en Nicaragua, señor Marcelo Valle, señaló respecto al caso: “Todo el procedimiento judicial requiere que sea presentado primero en donde el hecho aconteció, que en este caso es Managua. Y una vez que se inserta el tema en la justicia nicaragüense, el juez emitir un exhorto judicial −es una notificación de un juez a otro de diferente país, en este caso la Argentina− para que inicie proceso judicial (en la Argentina) para investigar este delito que es de instancia privada y por eso es promovido por la persona, en este caso es Thelma, que le tiene que seguir dando impulso”.

Asimismo, señalan que el diplomático explicó que no corresponde al juez nicaragüense adoptar algún otro tipo de medida “porque tanto el denunciante como el denunciado están en la Argentina, y es el juez de la Argentina el que tiene que seguir el proceso judicial” y el que va a decidir a qué proceso y a qué tipo de sentencia va a llevar ese caso”.

Argentina retira vídeo contra abusos en que figura actor de Patito Feo

Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio Público Federal de Argentina, señaló que el curso del caso depende de los tratados internacionales de Cooperación entre Argentina y Nicaragua.

“Thelma vino a asesorarse, nosotras la atendimos, le explicamos que como el delito ocurrió en Nicaragua, por regla general se investiga en el país donde se comete. Ella decidió ir y hacer la denuncia directamente, porque también puedo interponerla acá y nosotros tramitar. No sé quién está investigando ahí pero sería bueno entablara contacto, para que puedan contar con nuestra ayuda”, compartió.

En cuanto a las pruebas necesarias, señala la declaración jurada de la víctima que tiene fortaleza probatoria, testimonios de profesionales de la salud que la hayan atendido, historia clínica y testimonios de amigas a las que les haya contado el hecho.

Por otro lado, el presunto victimario negó todos hechos, y aseguró por medio de su abogado que visitará Nicaragua para brindar su declaración.

Otras denuncias

Darthés en la serie interpretó a un padre ejemplar, abnegado y de conducta intachable, era el actor principal y el único adulto del elenco que viajó en la gira por Nicaragua en el año 2009. Ajeno a ese rol que representó, en la vida real esta es la tercera denuncia por conducta indecente que es interpuesta en su contra y de hecho la más grave porque se habla de violación a una menor de edad.

Calu Rivero fue la primera actriz que señaló a Darthés como acosador sexual y en 2012 aseguró que había abandonado una exitosa telenovela que ambos protagonizaban por el comportamiento del “galán”.

​​Argentina apoya a la actriz de Patito Feo víctima de violación en Nicaragua

A Rivero le siguió Ana Coacci, quien dijo que en un camerino, Darthés se le tiró encima, “se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘mirá como me ponés’. Yo congelada y sin poder reaccionar”

Luego Natalia Junco también lo denunció y dijo al diario El Clarín: “Estábamos solos... Ahí fue cuando me dijo si me quería ir dormir con él y que tenía un departamento en Palermo. Me miraba, habíamos entablado una conversación. Y de repente me dijo eso. Ahí dije: “¿Y a este qué le pasa?”. Después de eso yo me quedé callada, sorprendida. Salió de contexto esa proposición porque no hubo un juego de seducción previo. Después de eso yo me doy vuelta, él toca mi cuerpo con el dedo. Me pasa el dedo por la espalda, hasta cerca del glúteo, y me dice ‘ay, cómo me calentás’. Y me dice luego ‘ay, mirá cómo me ponés’, y me muestra una erección, con el pantalón puesto”.

La Fiscalía de Nicaragua investigará denuncia

Ernesto García

El Ministerio Público de Nicaragua informó la noche de este miércoles que investigará la denuncia por violación que interpuso una actriz de la telenovela argentina Patito Feo.

En la nota de prensa 009- 2018, la Fiscalía dijo que la denuncia contra el artista conocido como Juan Darthés la presentó la también artista, Thelma Inés Fardín, el 4 de diciembre del año en curso.

Fiscalía de Nicaragua investigará caso de violación de actriz de Patito Feo

En la denuncia, Fardín aseguró que la agresión sexual que le atribuye a Juan Darthés ocurrió en un hotel en Managua el 17 de mayo del 2009, cuando se encontraban en Nicaragua realizando un show de la telenovela Patito Feo, muy popular en América Latina.

En ese entonces, el ahora señalado tenía 45 años y la denunciante tenía 16, según la comunicación oficial del órgano acusador.

En la nota de prensa se explica que como los hechos denunciados presumiblemente acontecieron en territorio nicaragüense, corresponde a la Policía y a la Fiscalía de este país investigar los mismos.

El Ministerio Público agrega que la acción delictiva no está prescrita, es decir, que el sospechoso todavía puede ser acusado en los tribunales nicaragüenses.

La nota de prensa añade que Thelma Inés Fardín habría intentado acusar a Juan Darthés en Argentina, país de donde son originarios, pero las autoridades no habrían recibido la denuncia porque los hechos sucedieron en Nicaragua.