HBO inicia el año del regreso de Game of Thrones con más True Detective

HBO iniciará 2019 con nuevos episodios de la premiada serie "True Detective" y los estrenos de "Deadly Class" y "Rosswell: New Mexico", así como la serie de producción propia de HBO Europa "Success", sin olvidar que el próximo año será el del regreso y final de "Game of Throne".

Según avanzaron hoy Valentine Lorant y Miguel Salvat, responsables de programación y compras de HBO, 2019 no será solo el de la octava y última temporada de "Game of Thrones", sino que será también el de regresos muy esperados y estrenos de nuevas series de múltiples géneros.

Entre las ofertas más señaladas, destacan nuevas entregas de las series insignia de HBO, como "Big little lies", "El cuento de la criada", "Killing Eve", "Better things" o "Veep", y estrenos como "Watchmen", "What we do in the Shadows", "Grand Hotel", "Spanish princess", "Chernobyl", "Warrior" o "Gentleman Jack".

Y también está previsto que, a primeros de año, en una fecha aún sin precisar, se estrene la película original "Brexit", protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Para los amantes del cómic, el día 17 de enero se estrena "Deadly Class", adaptación de la novela gráfica del mismo título, ambientado a finales de los años 80.

La historia sigue a un adolescente que accede a una escuela privada para criminales de élite donde se forman chicos procedentes de poderosas familias mafiosas.

La serie, que ha sido adaptada al formato televisivo por los hermanos Russo ("Captain America: Civil War"), cuenta con Benedict Wong como el Maestro Lin, Benjamin Wadsworth como Marcus, Lana Condor como Saya, Michel Duval como Chico, María Gabriela de Faría como Maria, Luke Tennie como Willie y Liam James como Billy Una de las más esperadas será la primera en estrenarse, el día 6: "Success", la serie de producción propia de HBO Europa, que cuenta con el ganador de un Óscar Danis Tanovic al frente del proyecto.

Esta primera serie original de HBO en la región del Adriático es un complejo drama de seis episodios ambientado en el Zagreb actual que sigue las historias interconectadas de cuatro desconocidos que tendrán que unirse irrevocablemente como consecuencia de un violento suceso.

Creada y escrita por Marjan Alcevski, "Success" fue seleccionada como el proyecto ganador de la primera convocatoria organizada por HBO para descubrir nuevos talentos entre los guionistas de la región.

También regresa la serie de Nick Pizzolato "True Detective" , que estrenará su tercera temporada el 14 de enero con la historia de un macabro crimen en el corazón de Ozarks, los montes del medio oeste de EE.UU., en torno a un misterio que se prolonga durante décadas y que tiene consecuencias en tres momentos temporales distintos.

El ganador de un Óscar Mahershala Ali protagoniza la serie como Wayne Hays, un policía estatal del noreste de Arkansas. Completan el reparto principal Carmen Ejogo y Stephen Dorff.

También en enero, el 16, se estrena "Roswell: New Mexico", una nueva versión de la serie de ciencia ficción de culto, pero con un nuevo escenario.

La protagonista es una joven procedente de una familia de inmigrantes que se ve obligada a volver a su ciudad natal, Roswell, para descubrir que el chico que le gustaba en el instituto es ahora policía, pero esconde un oscuro secreto sobre las habilidades sobrenaturales que posee.

Salvat recordó además que "Patria", la primera serie original de la plataforma en España, sigue a buen ritmo en trabajos de preproducción en el País Vasco, de la mano del director argentino Pablo Trapero, y no ha descartado que en breve se puedan anunciar más proyectos españoles.