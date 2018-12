Juan Darthés, actor argentino de acusado por su compañera de reparto en “Patito Feo” Thelma Fardín en Nicaragua por una supuesta violación durante una de las giras del programa infantil en 2009, asegura que vendrá al país a responder por la denuncia interpuesta en su contra, sin especificar la fecha de su arribo.

“Además destacó que “nunca” violó ni acosó “a nadie” y que fue ella quien se le “insinuó” y él le dijo “que no”.

“Ella se me insinuó, se me acercó y me quiso dar un beso, y le dije ‘no, ¿qué te pasa?’”, dijo Darthés en una entrevista en exclusiva para el canal A24.

Añadió: “Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije ‘Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá’”, añadió, y reiteró que nunca violó ni acosó “a nadie”.

Darthés consideró que la sociedad argentina ya se puso en el lugar de Fardín y reconoció que en una situación similar él también creería en la versión de la actriz.

Justicia nica

Por otro lado, La fiscal Auxiliar Maryine Rivera Escoto de la Unidad Especializada contra Delitos de Violencia de Género de la Fiscalía nicaragüense solicitó al Instituto de Medicina Legal (IML) hacer exámenes físicos y psicológicos a la actriz.

La petición fue enviada al director del Instituto de Medicina Legal, IML, Zacarías Duarte, para que se se determine el daño psíquico que dejó en la victima la agresión sexual.

El Ministerio Público también pidió al IML que en el examen forense se establezca el tratamiento que requiere Thelma Inés Fardin, además verificar si encuentran lesiones en las regiones genitales que habría dejado el ultraje sexual.

En la misma comunicación la fiscal auxiliar, pide que los resultados de los exámenes forenses sean enviados de manera “urgente” al Ministerio Público como parte de las investigaciones que iniciaron el 4 de diciembre del 2018 después que la joven artista denunció el hecho.