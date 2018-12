Adriana Paniagua confía en entrar al top de Miss Universo

"Me veo en el top, yo sí creo”, dijo Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018, a El Nuevo Diario, un día después de la preliminar y con solo “4 horas y medias” de descanso.

La chinandegana, que se ha ganado el corazón de los nicaragüenses a través de las redes sociales, por el orgullo y la altivez con la que se presenta ante el público y jurado de Miss Universo, dijo que se siente “muy bendecida de tener el apoyo no solo de los nicaragüenses, sino también de personas de otros países”, aunque afirma que es algo que no se esperaba.

Motivada

“Leer todos los mensajes y todo lo que dicen en las redes es lo que me ha hecho ser fuerte cada día y trabajar para dar lo mejor de mí”, dice la reina de belleza, quien agradece todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su participación tanto en el país y como en el certamen a nivel mundial. “Saber que Nicaragua está haciendo sonar (su participación), y no solo en Nicaragua sino también en Tailandia y el resto del mundo, me hace sentir orgullosa de mi país”, dijo.

Agregó: “Pienso que he hecho lo mejor, he trabajado duro para estar aquí”.

Asimismo, la reina afirma que lo más importante es haber disfrutado, saber que ha representado a su país “de la mejor manera” y que usó la plataforma del certamen como “algo positivo”.

“Di el 100% y espero buenos resultados”, enfatizó.

La gala final

La gala final será este domingo y la joven, que se presentó en los ensayos con un vestido de Fernando Wong Couture en tono celeste, reitera sentirse feliz.

“Ya llevo dos semanas aquí y ya pronto va a acabar, ha sido una experiencia maravillosa, increíble. Creo que estoy lista. Después de la preliminar me siento más confiada del escenario, más confiada del público”, dijo, aunque lamentó que en la gala final, a pesar de que se escogerá al top 20 solo el top 10 desfilará.

Después del certamen

“Sé que muchos nicas no me pudieron despedir y la verdad me hace falta ese calor humano, ese calor de Nicaragua, el calor de toda mi gente”, prosiguió Adriana, quien aseguró que piensa volver al país que ama.

“Me hace falta la comida, respirar ese aire. Espero regresar pronto para compartir este triunfo que no solo es mío, sino también de toda Nicaragua”, comentó.

Posicionada en el número 9 entre las candidatas, con un total de 92,211 votos, según 20minutos.es, Adriana declara que sus fortalezas hasta ahora son las mismas que la hacen “ser nica”, su autenticidad y su carisma, aunque admite que la competencia es muy “fuerte” porque ve el empoderamiento de la mujer.

“No somos una cara bonita y un cuerpo, sino que estamos 100% preparadas y tenemos una historia, somos mujeres que hemos trabajado y estamos todas al nivel”, cuenta.

Al terminar esta experiencia a nivel internacional, Adriana, como único plan a futuro solo logra verse volviendo al país.

“Mucha gente me pregunta, pero no he querido hacer planes a futuro porque mi primera meta y mi primer objetivo es Miss Universo”, explica.

Añade, entre risas: “Pero por mí, irme a vivir a New York al día siguiente (del concurso), a vivir con la corona… dependiendo de los resultados veremos qué puertas se me abren”, concluyó.