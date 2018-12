Muere la realizadora Penny Marshall, pionera de Hollywood

La actriz y directora Penny Marshall, la primera mujer en recaudar más de 100 millones de dólares con una película, murió el lunes en Los Ángeles a los 75 años, dijo el martes su agente.

Muy famosa en el mundo anglosajón por haber participado en la serie "Laverne & Shirley" en la década de 1970, sucumbió a las complicaciones relacionadas con su diabetes, según el comunicado.

"Cuando Penny dirigió a Tom Hanks en la película "Big" ("Quisiera ser grande", 1988), se convirtió en la primera mujer en la historia en hacer una película que recaudó más de 100 millones de dólares", dice el texto, y añade que Marshall reeditó esa hazaña cuatro años más tarde con "A league of their own", una película sobre los inicios de la liga de béisbol femenino en Estados Unidos.

Penny Marshall dirigió a muchas estrellas, incluidas Geena Davis y Madonna; Robert De Niro y Robin Williams en "Despertares" (1990); Whoopi Goldberg en "Jumpin'Jack Flash" ("Sálvese quien pueda", 1986); Denzel Washington y Whitney Houston en "The preacher's wife" (1996).

Es asimismo quien dio a Mark Wahlberg su primer papel, en "Renaissance Man" (1994), protagonizada por Danny De Vito.

En la década de 1970, estuvo casada durante ocho años con el director Rob Reiner, quien había adoptado a su hija primogénita, Tracy Reiner.