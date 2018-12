Adriana Paniagua anuncia su compromiso... en Tailandia y a dos mil pies de altura

Adriana Paniagua fue sorprendida esta mañana por su novio cuando este le pidió matrimonio en un globo aerostático durante el viaje que realizan en Tailandia, luego de que la nicaragüense participara en Miss Universo.

Pese a que Paniagua no se llevó la corona del certamen y tampoco clasificó al ranking de las mejores 20 concursantes del evento, su novio Francisco Zavala le regaló un tremendo anillo de compromiso, en una experiencia inolvidable para la beldad nicaragüense.

Adriana aceptó la propuesta de matrimonio diciendo que pasará el resto de sus días con su mejor amigo, la persona que la perdona, la entiende, la inspira y la apoya.

“Quiero compartir esta noticia con ustedes. Felices por siempre… pasaré el resto de mis días con mi mejor amigo, el que me perdona, me entiende, me inspira y siempre está apoyándome”, escribió Paniagua en su cuenta oficial de Instagram.

Miss Nicaragua compartió una galería completa donde se ve muy feliz, junto con su novio, en un globo aerostático que vuela a 2,000 pies de altura.

La reina confiesa que ha pasado un año difícil y que Dios no termina de sorprenderla. Ha dicho “Todo tiene su tiempo y su momento”.

En una de las fotos se ve a Adriana enseñando el anillo, abrazada por su comprometido, en la estructura del globo se mira un letrero rojo que dice “Te casas conmigo”.

La actividad turística de Paniagua, después de su participación en Miss Univeso, la ha llevado a Chiang Mai, es la ciudad más grande y cultural en el norte de Tailandia. Un lugar que nunca olvidará.