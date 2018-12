Las redes sociales se alborotaron el miércoles con el anuncio sobre el compromiso de Adriana Paniagua con su novio de ya varios años. Pero poco se sabe del futuro esposo de Miss Nicaragua 2018. Según las redes sociales de la reina de belleza, han compartido muchos momentos especiales, incluyendo, el cumpleaños de la chinandegana, celebrado en noviembre.

En la cuenta de Instagram de Paniagua se puede contemplar fotos de la pareja en distintos eventos de gala y cóctel, eso, a pesar que como figura pública, a Miss Nicaragua no le gusta hablar de su vida privada, pero en una ocasión reconoció “estar muy enamorada”.

El novio

El prometido, quien le pidió matrimonio en un globo en las alturas de Tailandia, se llama Francisco Zavala. Según fuentes cercanas al futuro esposo confirman que es originario de la ciudad León; a pesar que se especuló recientemente que era un empresario de origen colombiano.

Se sabe que Zavala estudió ingeniería industrial y tomó una maestría en EADA School, en Barcelona. Actualmente trabaja en un prestigioso banco nacional. Además proviene de una familia de ganaderos, muy trabajadora, por lo que también le gusta montar. Y a juzgar por sus fotografías, es él es un viajero empedernido.

Por otro lado, Adriana aceptó la propuesta de matrimonio, diciendo que pasará el resto de sus días con su mejor amigo.

“Quiero compartir esta noticia con ustedes. Felices por siempre… pasaré el resto de mis días con mi mejor amigo, el que me perdona, me entiende, me inspira y siempre está apoyándome”, escribió Paniagua en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Miss Nicaragua compartió una galería completa donde se ve muy feliz, junto con su novio, en un globo aerostático que vuela a 2,000 pies de altura.

En una de las fotos se ve a Adriana enseñando el anillo, abrazada por su comprometido, y en la estructura del globo se mira un letrero rojo que dice “Te casas conmigo”.

La actividad turística de Paniagua, después de su participación en Miss Universo, la ha llevado a Chiang Mai, es la ciudad más grande y cultural en el norte de Tailandia. Un lugar que dice que nunca olvidará.