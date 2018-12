Apasionado por la poesía y la medicina

Con escritos publicados en México, Nicaragua y Chile, a sus 17 años, Francisco Toruño Delagneau se bachilleró del icónico Instituto de Excelencia Académica Sandino (Ideas) y tiene planeado estudiar medicina. Comenzó escribiendo en segundo grado de primaria y el primer poema que leyó y lo motivó fue “Lo fatal”, de Rubén Darío. Lo precoz de su interés en la narrativa y la idea de la muerte, sumado a una infancia transcurrida mayormente en hospitales han formado al joven que es hoy.

Atraído por un dibujo de su hermana mayor, confiesa que escribió el primer poema que sintió completamente “propio”. En la imagen se apreciaba a una mujer, un paisaje nocturno, unos pinos y una luna, y dice que aquello no lo dejó “tranquilo” hasta que lo puso en palabras. “Eran los trazos de una niña que se volvían las palabras de otro”, relata. Después de tantos años, sonriendo, Francisco recuerda exactamente qué escribió entonces: “La luna aparece alumbrando los pinos, la mujer llorando, desdicha del mar, entre corazones escondidos buscando la verdad”.

Asma

“Siempre fui un niño enfermizo, pasaba largas temporadas en los hospitales y entonces el miedo y la angustia eran latentes”, relata, intentando dar una explicación a su trabajo. “El miedo a si mañana mis pulmones no podrían funcionar o no despertaría”, dice. En el internado (Ideas) despierta la idea de querer saber qué pasaba con él y empezó a leer una enciclopedia, la que sería después la excusa de sus poemas de liberación.

“Todo converge, si no hubiese tenido asma, no sería quien soy ahora, no me hubiese interesado por la poesía o la medicina para luego mezclarlo todo”, dice. Después, en un par de meses, pasaría del pesimismo de la muerte a la ambivalencia del enamorado. Incluso escribió un poema titulado “Asma”. “Fue poco antes de los amores impúberes para los que escribiría cartas. Estaba con un broncodilatador de acción rápida y me sentía enamorado, así que iba la enfermedad y la ilusión en unas palabras”.

La medicina y la antología

De aquel adolescente enamorado, el que se transformaría una vez más para escribir poesía social, solo ha quedado el interés por la medicina, eso y su espíritu pesimista. Para inicios de 2018 había escrito un poema que, en sus palabras, resume su actitud ante este amor que exaltaba en sus cartas, su nueva visión del amor.

Meses después de poner punto final al escrito el poeta Marvin Calero se pone en contacto con él para que envíe sus poemas a una convocatoria. “Le mandé cinco poemas a Orlando Rostrand Barahona para una antología y al final solo me publicaron uno, sentía que mi trabajo no era suficiente”, cuenta. En “Ánforas del Cisne”, una reunión de poesía de jóvenes talentos, se puede leer bajo su autoría “Ingravidez de ángel”. “Temblando digo tu nombre sin poder escuchar de tu boca el mío, el edificio que lleva tu nombre en mi memoria se lanzó hacia el olvido, siendo fallido el suicidio mientras mi garganta comprimía tu nombre, y en la laringe mis cuerdas se rompían como una vieja guitarra triste”, escribió.

México y Chile

A pesar de la desilusión con “Ánforas del cisne”, Francisco cuenta el orgullo que le produce el que se le hayan publicado 8 notas en el periódico El Sol del Centro de México, de las cuales la primera data del 29 de enero de 2017. La segunda de ellas, en la que también se menciona a su hermana Kestrin, hace una comparación entre los poetas reconocidos de México y Nicaragua y los jóvenes que deberían reconocerse más.

Las notas del periódico mexicano fueron presentadas en La Casa de los Tres Mundos el 12 de febrero de 2017, en un acto en que leyó poemas suyos y escuchó los de otros jóvenes. “Los recortes del periódico los recibí por correo”, dice. Otros recortes que aún no le llegan, pero que espera, son los de la edición de Franzine Chochon N17, Chile, donde se le dio un espacio con el poema “Sueñan los pobres, no me los despierten”.