Mariah Carey logra un nuevo récord de reproducciones en Spotify esta Navidad

El clásico navideño de la cantante estadounidense Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You" logró un nuevo récord en la plataforma de música en streaming Spotify estas Navidades, alzándose como la canción con mayor número de reproducciones en un día, informaron hoy medios locales.

El pasado 24 de diciembre, la composición que Carey cantó por primera vez en 1994 alcanzó los 10,8 millones de reproducciones en Spotify, superando así a "SAD!" del rapero estadounidense XXXTentacion, que ostentaba el récord hasta entonces con 10,4 millones de reproducciones el día después de su fallecimiento.

"Es un regalo de Navidad maravilloso. ¡Gracias!", indicó Carey en su cuenta de Instagram al conocer que la canción que ella creó hace 24 años sigue siendo una de las mayores referencias musicales de estas fechas.

Según publicó el portal online Quartz, los tenedores de derechos de canciones en Spotify reciben entre 0,006 y 0,0084 dólares por cada reproducción en la plataforma, una cantidad que luego en muchos casos debe ser repartida entre la discográfica, los productores, los artistas y los letristas.

En caso de que "All I Want for Christmas Is You" se pagara al precio más elevado de 0,0084 dólares, Carey recibiría por el récord del día de Nochebuena unos 92.400 dólares.

Han pasado más de 20 años desde su lanzamiento, pero el tema musical sigue estando año tras año entre las canciones más populares. Actualmente está en el número 7 de la lista de los 100 más escuchados de la revista Billboard.

Éxito

De la canción se dice que fue escrita en 15 minutos y que el hombre disfrazado de Papá Noel que aparece en el video era Tommy Mottola, un empresario musical que fue esposo de Carey, de 1993 a 1998. Cabe señalar que bajo la dirección Mottola, productor ejecutivo de Columbia Records, ella lanzó su álbum debut Mariah Carey (1990).

Según varios medios internacionales, la cantante ha vendido entre 175 y 200 millones de producciones musicales en el mundo, por lo que la convierte en uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos.

Actualmente no tiene muchas presentaciones ni conciertos. Una de las más polémicas fue la que realizó la noche del 31 de diciembre de 2016 al 1 de enero 2017, durante las celebraciones de Año Nuevo, en Times Square, Nueva York. Durante la actividad sufrió variadas y fuertes críticas al suscitarse un problema técnico en los monitores auditivos, causando que el overplay fallara y que Carey no pudiese escuchar la música ni su propia voz.