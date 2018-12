La hora de la verdad para las series de 2019: Game of Thrones, ¿y qué más?

Aún no ha empezado 2019 y ya se sabe cuál será la serie que arrasará en los Globos de Oro, en los Emmy y en los hogares de medio mundo porque en abril llega la octava y última temporada de "Game of Thrones".

Habrá que ver si alguna de las nuevas producciones es capaz de coger su testigo, algo que parece misión imposible y eso que la guerra por el entretenimiento en casa es feroz.

No es casualidad que la serie fantástica creada por David Benioff y D.B. Weiss para HBO basada en la saga "Canción de hielo y fuego" del escritor estadounidense George R.R. Martin levante esa expectación: desde su primera emisión el 17 de abril de 2011, la serie acumula más de trescientos premios.

Si "Game of Thrones" es el buque insignia de HBO para el nuevo año, otras plataformas ya preparan sus acorazados, como la española Movistar, que ya se puede ver en Latinoamérica y que contará con "El embarcadero", serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los responsables del éxito "La casa de papel", que estrenará en Netflix su temporada 3.

Amazon Prime propone, como novedades, "Good Omens", la nueva ficción de Neil Gaiman, creador de la fantástica "American Gods" (que estrenará su temporada 2); "The Boys", basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, y "Carnival Row", con Cara Delevingne.

Y seguirá con nuevas temporadas de "The Marvelous Mrs. Maisel", "Jack Ryan", "Transparent" y "Homecoming", entre otras. Pero su título más esperado es "Modern Love", con un espectacular reparto encabezado por Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Catherine Keener o Andy García, para una serie sobre el amor y las relaciones personales basada en la columna y el podcast del mismo nombre de The New York Times.

En la guerra televisiva, Netflix presenta toda una flota, con más de 30 estrenos anunciados. Entre ellos, "The Umbrella Academy", "Carmen Sandiego" en versión animada, "Turn Up Charlie" (con Idris Elba), "Sex Education", "The Witcher" (con Henry Cavill), la serie documental "Our Planet" -de Alastair Fothergill-, o "Central Park 5", una historia de racismo basada en hechos reales dirigida por Ava DuVernay.

Sin olvidar ansiados regresos: la mexicana "La casa de las flores" (T2) -una de las sorpresas de 2018-, "Black Mirror" (T5); "Mindhunter" (T2); "The Crown" (T3); "Strangers things" (T3); "The Punisher" (T3) "13 Reasons Why" (T3), "Altered Carbon" (T2) o la tercera y última temporada de "A Series of Unfortunate Events".

HBO, más allá de las peleas los siete reinos, inicia 2019 con una nueva tanda de episodios de la premiada "True Detective" y mantiene series multipremiadas, como "Big Little Lies" o "The Handmaid's Tale", así como sorpresas de 2018 como "Killing Eve" y nuevas apuestas como "Watchmen", "Chernobyl" o "Lovecraft Country", una historia de terror producida por Jordan peele y J.J.Abrams.

Mientras que la serie estrella de Hulu para 2019 será "Catch-22", el esperadísimo regreso a la televisión de George Clooney, que protagoniza y produce esta adaptación de la novela homónima de Jospeh Heller, ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Y Sky presentará "Curfew", con Sean Bean, o "Catherine the Great", la serie protagonizada por Helen Mirren sobre la zarina de Rusia. Pero pese a su protagonismo, no solo hay plataformas en el mundo de la televisión y los canales tradicionales también trabajan para atraer a los espectadores.

TNT apuesta fuerte con sus series originales, como "I Am the Night", con Chris Pine, o "Miracle Workers, con Daniel Radcliffe y Steve Buscemi.

Showtime estrenará "Black Monday", sobre el lunes negro de 1987 en el que se desplomaron los mercados de valores de todo el mundo, con Don Cheadley como cabeza del reparto o "City on a Hill", producida por Matt Damon y Ben Affleck, que se desarrollar en el violento Boston de los años noventa y que cuenta con Kevin Bacon como protagonista.

En FX llegará "Fosse/Verdon", la historia de la relación entre Bob Fosse y Gwen Verdon, con Sam Rockwell y Michelle Williams como protagonistas en una miniserie que también cuenta con Lin-Manuel Miranda y BBC One apuesta por una nueva versión de "Les Miserables", protagonizada por Dominic West, David Oyelowo o Lily Collins, son otras de las novedades destacadas del año.

Mientras que entre las cadenas más tradicionales destaca la nueva temporada de esa joya televisiva llamada "The Good Fight", producida por la CBS, o la adaptación en inglés y en Miami de la serie española "Gran Hotel", un proyecto de Eva Longoria para ABC que tendrá al mexicano Demian Bichir y a la puertorriqueña Roselyn Sánchez como protagonistas.