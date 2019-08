El pinol se volvió música

La farándula nacional no se detiene, y, aunque marcando pasos bien pensados, este 2007 nos dejó buenas referencias de la inspiración pinolera en novedosas producciones discográficas



A puro pinol

Juan Solórzano y el grupo Macuá, estupendos exponentes del son nica, en abril nos prepararon una buena ronda a puro pinol, con su producción “Jalando la carreta”, cuya presentación oficial se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío.





El legado de Leiva

Víctor M. Leiva fue el compositor de Recontraloco, Myriam, entre otros temas que se han popularizado a nivel nacional, pero su hijo, del mismo nombre, continúa su legado. Este año la tarea fue promoverlos a través de su reciente producción, que lleva por nombre “Linda Nicaragua”. El disco fusiona el son nicaragüense con el rock, y cuenta con un total de diez canciones.





Boleros y más

Los Mejía Godoy permanecen en constante armonía con la patria, a través de la música, pero esta vez Luis Enrique nos entregó una edición especial. Su producción número 22, que lleva por nombre “Mis boleros”, fue oportuna para celebrar sus 40 años de trayectoria. Este trabajo cuenta con diez temas que, según él, nacieron y sucedieron en distintos momentos de su carrera. La producción contó con los arreglos del productor César Benítez.





El peregrino musical

Mario Sacasa es un peregrino, pero no olvida sus raíces, muestra de ello fue la producción que estrenó este año, en la cual puso en lugar especial los ritmos tradicionales. Su trabajo tiene por nombre “Entre Azul”. Aquí presenta una fusión entre diversos ritmos latinos, como vallenato y son nica, un tanto “envenenado” con blues.





Montenegro cantó al amor y la naturaleza

Mario Montenegro ha sido conocido por el amor entrañable que le demuestra a la tierra que lo vio nacer y por su gran cariño a la infancia. Sin embargo, este año se inclinó hacia el amor, una temática nunca antes abordada y que se incorporó a este trabajo en el que se cuentan doce sencillos. Los ritmos son novedades, pues se escuchan canciones al ritmo de bachata, trova, reggae, bossa, blues, entre otras. El disco lleva el título “Canciones de agua” y rima con el hecho de que Nicaragua es una país rodeado y bendecido con agua en abundancia.





Una voz a la Navidad

Norma Helena Gadea no podía dejar pasar estas fechas para expresar su más ferviente devoción. Aunque hace un año fue grabado, es ahora que se ha popularizado. Se trata de la producción “Los cantos de diciembre”. Contiene cantos de las posadas, “Campanitas”, de la cantautora chinandegana Tulita Montes de Oca, entre otros clásicos internacionales, pero con el toque nicaragüense, pues se incorporan guitarra, percusión y el infaltable estilo de las mazurcas. Cuenta con doce temas. Entre los cantos a La Purísima se incluyen “Tu gloria”, “Por eso el cristianismo” y muchos que son una tradición para alternar con el novenario. Uno de los atributos especiales en este disco es que tuvo participación especial el guitarrista Arnulfo Oviedo, q.e.p.d, apreciado amigo de la artista.





Otro boom de los Mejía

Ramón Mejía, mejor conocido en el ámbito musical como Perrozompopo, trajo este 2007 otro boom de su colección. El rock urbano, mujer y migración se combinaron en la propuesta de la producción “Quiero que sepas”, en éste además le acompañaron músicos de Nicaragua y Costa Rica.