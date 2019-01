Otro pobre angelito

Recordado por su papel como Kevin McCallister en la película “Home Alone” (“Mi pobre angelito” para Latinoamérica) o como “Ricky Ricón” en la película homónina, Macaulay Carson Culkin, con 38 años, ha regresado al mundo de la pantalla chica y parece que este resurgimiento de entre las cenizas es el definitivo. Oficialmente Macaulay Culkin para 2019, deshaciéndose del “Carson”, la estrella infantil mejor pagada de todos los tiempos, trae de vuelta al personaje que lo lanzó a la fama.

Han pasado casi 30 años desde que el (no tan) pobre Kevin McCallister se quedara solo en casa por Navidad por culpa de un despiste de su familia. Ese sueño-pesadilla infantil de todo chiquillo, con intrépidas aventuras y un par de torpes ladrones incluidos, se materializaba en la cinta de 1990 “Home Alone” y en su posterior secuela “Home Alone 2: Lost in New York”, de 1992. La cinta, protagonizada por un jovencísimo Macaulay Culkin, se convirtió en una de las películas claves de los años 90, casi de culto para los hoy millennials.

Ese personaje que le reportó fama, fortuna y no pocas posteriores desgracias a Culkin, ha vuelto a cobrar vida en estas Navidades. Lo ha hecho a la manera del siglo XXI en la pequeña pantalla y esponsorizado por una firma de tecnología. Google es quien está detrás de este miniremake de la cinta de Chris Colombus. En este caso, para sus aventuras domésticas Culkin cuenta con la ayuda de Google Home Mini y Google Home Hub, dos asistentes tecnológicos de la empresa de Internet.

La nueva versión

En esta versión de 2018, Kevin ya es mayor pero sigue encontrándose solo en su hogar en el día de Navidad. En vez de entrar en pánico, le pregunta a su asistente de voz −qué tiene en el calendario hoy−. "Tienes un evento llamado 'La casa para ti", responde el asistente.

Entonces, mientras suena el clásico “White Christmas” de The Drifters, Culkin recrea algunas de las escenas míticas de la cinta: cuando se afeita (recordándole a su asistente que no olvide comprar crema de afeitado la próxima vez), saltando en la cama (pidiéndole que apunte la tarea de cambiar las sábanas), viendo una película mientras el pizzero toca al timbre (aunque puede ver quién es a través de una tableta), ajustando la temperatura, cenando en casa solo y activando lo que él llama “Operación Kevin”, con la que desanima a los ladrones a entrar en su casa encendiendo las luces o la chimenea.

El nuevo nombre

Ahora, el cambio del nombre, ¿de dónde vino? El actor realizó una encuesta en Twitter tras confesar que su nombre sonaba “demasiado irlandés” y pensaba que debía “mejorarlo un poco”. La encuesta, que se cerró el 24 de diciembre, incluía cinco opciones: Macaulay Culkin, Shark Week (evento anual para ver pelis de tiburones), Kieran (el nombre de su hermano), The McRib Is Back (una hamburguesa de McDonalds) y Publicity Stunt (truco publicitario).

“Mi nuevo segundo nombre ha sido elegido. Ustedes votaron y el ganador es muy claro. En 2019 mi nuevo nombre legal será: Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

Tiene un bonito sonido (si te gusta mi nombre)”, escribió después de la votación. Nuevo nombre, pero eso, claramente, no podrá desligarlo de su fama ya establecida. Residiendo en París, atendiendo su blog de tendencias BunnyEars y en una relación con Brenda Song, Culkin seguramente ya no se siente solo en casa.