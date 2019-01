Movimiento Time's Up es una realidad un año después, pero falta mucho por hacer

Los efectos del movimiento Time's Up, lanzado hace un año contra el acoso sexual, hoy son tangibles en el mundo del espectáculo y más allá, al fomentar la solidaridad y alentar a las mujeres a hablar, aunque aún queda mucho por hacer.

El primero de enero del año pasado 300 mujeres de Hollywood firmaron un manifiesto con el "objetivo de cambiar la percepción social y el trato a las mujeres".

Pero para Lisa Borders, directora general de Time's Up, todo cambió desde el 7 de enero, cuando Oprah Winfrey tomó la palabra en la ceremonia de los Globos de Oro, cuya edición 2019 tendrá lugar este domingo.

"Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído cuando se han atrevido a decirle al poder la verdad sobre esos hombres", dijo Winfrey ante un público que la ovacionó e incluso, en algunos casos, respondió con lágrimas.

""Así que quiero que todas las chicas que están viendo hacia acá ahora sepan que un nuevo día está en el horizonte".

Para Borders "eso fue un toque de clarín".

"Considero que este es el movimiento de los derechos civiles del siglo 21", dijo esta semana en una entrevista con la revista Marie Claire.

"Mejor" que hace un año

Pero, ¿qué ha cambiado exactamente en un año?

Time's Up ha recaudado más de 22 millones de dólares para un fondo de defensa legal, que ha servido para ayudar a 4.000 mujeres y hombres que han reportado acoso sexual en su lugar de trabajo.

"Desde una perspectiva de consciencia estamos mejor de lo que estábamos hace un año", dijo Ellen Kossek, una profesora de administración de la Purdue University, citando el número de hombres poderosos que han sido demandados por conducta inapropiada.

En la industria del entretenimiento, varios escándalos de alto nivel por igualdad salarial han incendiado el debate sobre discriminación en lugares de trabajo de todo tipo.

Según una encuesta del Center for Study of Women in Television and Film (Centro de Estudio de la Mujer en la Televisión y en el Cine) la proporción de mujeres que trabajan detrás de una cámara se incrementó dos puntos porcentuales en 2018, pero continúa siendo solo del 20%.

Time's Up, honrando su misión de mirar más allá de Hollywood, ha donado 750.000 dólares a varias organizaciones de base, incluida la Alianza Nacional de Campesinas.

"Hay mucho más potencial cuando tienes recursos", dijo a la AFP Mily Trevino-Sauceda, directora ejecutiva y cofundadora de la alianza.

Gracias a la atención que ha generado Time´s Up, su grupo recaudó más de un millón de dólares el año pasado.

La alianza puede ahora contratar su primer equipo de tiempo completo y trabajar más de cerca con las campesinas que han sufrido abuso sexual de sus empleadores.

"Tenemos aún compañías necias que creen que las mujeres son las únicas causantes del problema", señaló Trevino-Sauceda, quien dice haber sufrido abuso y acoso en múltiples ocasiones.

"Pero tenemos ciertas compañías que están buscando que sus supervisores, líderes de equipo y capataces estén entrenados en el tema porque tiene miedo".

Kossek dice que en todos los sectores, "muchas de las compañías ahora están buscando asesores para capacitación contra el acoso sexual", pero hay trabajo que hacer para evaluar la efectividad de ese entrenamiento.

"Poder colectivo"

Aunque en los lugares de trabajo este proceso evolucione de manera lenta, la iniciativa de Time´s Up combinada con el movimiento #MeToo ha impulsado a las mujeres a hablar.

"La mujer esta más dispuesta a hablar, a dar entrevistas, no necesariamente quieren mostrarse pero si compartir sus historias porque saben que eso puede ayudar a otras", dice Trevino-Sauceda.

Para Mónica Ramírez, directora de campañas por justicia de género en la National Domestic Workers Alliance (Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, NDWA), Time´s Up ha desencadenado un debate público vital.

"Es el poder colectivo, la voz colectiva lo que realmente ha empoderado a gente para empezar a hablar de las experiencias que han tenido", dijo a la AFP Ramírez, quien considera que el acoso sexual y la igualdad de género están estrechamente vinculados.