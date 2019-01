Temporada de cine español

“Requisitos para ser una persona normal” es el título de la película española que se presentará este viernes 11 de enero en el Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) “como parte de su proyecto Cineando el cambio, con el cual se busca proyectar la diversidad cultural y la creatividad española. La actividad está prevista para las 6:00 p.m. y la entrada es gratis.

Esta película es una comedia romántica de una producción española del 2015 dirigida por la actriz Letizia Dolera; quien también se encarga de la producción y el guión. Con una marcada influencia del cine independiente americano, Dolera compone, desde el humor y la fina ironía, el retrato de una generación, la que pasa de los 30 años, que aún está buscando su lugar en el mundo.

Sinopsis de la película

María de las Montañas es una muchacha de 30 años, a quien la vida no le sonríe: no tiene trabajo, la han echado de su apartamento, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista le preguntan qué tipo de persona es y, al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada “normal”, se pone manos a la obra para convertirse en eso: una persona normal.

El proyecto Cineando el cambio tiene como principal objetivo fomentar la reflexión, el diálogo y el debate dentro de la sociedad nicaragüense a través del cine local e internacional y llegar de esta manera a un cambio social a través de la participación e implicación ciudadana.

Para enero el CCEN ha preparado además otras tres proyecciones de cintas españolas. El 17 de enero será el turno del documental social “Sueños de sal”. El jueves 24 de enero se proyectará la película 10,000 Km; y el jueves 31 de enero es el turno de Shorts from Spain 2017, una serie de cortometrajes que han merecido premios codiciados como es el caso del corto Timecode, ganador en el 2017 de la Palma de Oro en Cannes, Premio Goya al mejor cortometraje y nominado al Óscar a mejor cortometraje de ficción