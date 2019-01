Cerrada la investigación contra el chef Mario Batali por supuestos abusos

La Policía de Nueva York decidió cerrar por falta de pruebas su investigación sobre abusos sexuales supuestamente cometidos por el chef y empresario Mario Batali.

Las primeras acusaciones contra Batali salieron a la luz en diciembre de 2017, cuando la web gastronómica Eater publicó los testimonios de cuatro mujeres que aseguraban que el conocido cocinero las había tocado de forma inapropiada.

Batali se desligó entonces del manejo diario de sus 24 restaurantes y dejó de copresentar un programa de televisión.

Posteriormente, tres mujeres denunciaron que el chef había abusado sexualmente de ellas y llevaron a que las autoridades iniciasen una investigación.

Según medios locales, la Policía ha decidido finalmente cerrar sus pesquisas al no tener pruebas suficientes como para proceder a un arresto.

Dos de los casos habían prescrito y se cerraron el pasado verano, mientras que en el tercero los fiscales determinaron que no había material suficiente para presentar cargos contra Batali, según fuentes de la investigación citadas por The New York Times.