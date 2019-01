Gaby “La baca Loca” presenta video de “Sin Misericordia”

Mientras vivió exiliada en Guatemala, la cantautora Gabriela Baca, conocida como Gaby “La baca loca”, recibió el apoyo de la comunidad nicaragüense residente en ese país para grabar el video de la canción “Sin Misericordia”.

La artista explicó que el trabajo audiovisual es una producción independiente elaborada en cada uno de sus procesos por mujeres.

“Acababo de llegar a Guatemala después de la gira que hice de manera auto gestionada junto a Mafe Carrero, quien es una joven rapera de Nicaragua. Ella se quedó en Europa y yo regresé con la firme convicción de hacer un video a esta canción que nació allá por los primeros días de julio del año pasado”, expresó Baca.

Añadió que al llegar al país chapín se contactó con un par de amigas, y se fueron a grabar por las calles guatemaltecas, donde participó parte de la comunidad nicaragüense que vive en el país centroamericano. Luego la post producción fue hecha en Nicaragua.

“Esta canción es parte de otras que he hecho en este género del cual he aprendido mucho gracias a colegas que me han enseñado y compartido sus experiencias. Se trata de gente joven que me ha abierto las puertas al rap. Esta es como otra de mis canciones, un intento de aportar al cambio. Tengo más de 16 años haciendo música por la equidad, la justicia social, la diversidad y la ecología”, dijo la cantautora.

Además manifestó que uno de sus principales objetivos es visibilizar la voz y el liderazgo de las mujeres. También inspirar a otras al quehacer artístico.

Canción de protesta

“Sin Misericordia” la escribió a inicios de julio; luego de pasar cantando en las universidades, las marchas, tranques y en Monimbó, fue grabada un poco antes que saliera de Nicaragua el 31 de julio. También fue interpretada durante la gira en Europa denominada "Déjanos Volar", junto a Mafe Carrero.

No obstante quedaba pendiente el video el cual se realizó con fondos propios y el apoyo de varias personas de países amigos.

“El mensaje principal es: libertad y fuerza para nuestra amada Nicaragua”, dijo.

En el contexto de la crisis, Baca ha escrito otras dos canciones: “What's Going On” y “Que se vayan ya”. Actualmente está trabajando en un nuevo tema musical que se llamará "Rap con labial" dedicado a Marlen Chow.