Paco Delgado: "Trabajar en 'Glass' fue como regresar a casa"

El galardonado diseñador de vestuario Paco Delgado dijo a Efe que trabajar en la nueva película del director M. Night Shyamalan, "Glass", fue como regresar a casa, pero también admitió que la experiencia no estuvo carente de retos.

Aunque el vestuario en "Glass" no es tan sofisticado como el de otros proyectos suyos, incluyendo "A Wrinkle in Time" (2018) y sus trabajos con Pedro Almodóvar en "La mala educación" (2004) y "La piel que habito" (2011), el diseñador español (Lanzarote, 1965) reconoció que hubo ciertos escollos en este proyecto. "Nos costó mucho, por ejemplo, encontrar la tela para hacer la chaqueta del personaje de Samuel L. Jackson, que tiene un color morado muy particular", reveló Delgado, quien debía mantener el mismo atuendo que el personaje llevaba en "Unbreakable" y que fue diseñado por Joanna Johnston.

"Glass" se estrena este viernes y es un película muy particular, ya que funcionará como secuela de "Unbreakable", uno de los títulos más celebrados de Shyamalan, y también como continuación de "Split", su anterior filme. Bruce Willis y Samuel L. Jackson, protagonistas de "Unbreakable" (2000), retoman sus personajes en "Glass", al igual que lo hacen James McAvoy y Anya Taylor-Joy, quienes lideraron el reparto de "Split" (2016).

McAvoy lleva la misma ropa la mayor parte del tiempo, pero tenía que estar diseñada de una manera que permitiera moverla según la personalidad que él adoptara en el momento. Su personaje de Kevin Wendell Crumb se desdobla en 24 personalidades diferentes. Delgado, ganador de dos premios Goya, por "Blancanieves" y "Las brujas de Zugarramurdi", reconoce que tiene predilección por las películas de época.

"Me gusta meterme en el pasado para darle la herramienta al director y a un actor del mejor vestuario que complete su personaje", explica. Tras ver "Roma", la aclamada cinta del mexicano Alfonso Cuarón, confiesa que le motivó involucrarse con cineastas latinoamericanos. "Es una obra de arte", dijo en referencia a la película producida por Netflix sobre la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México.

"Cuando vi el vestuario, todo lo que se hizo, me dieron muchas ganas de trabajar con él y otros, claro", indicó. "Es maravilloso cómo a través del vestuario, entre otros elementos, ('Roma') incorporó la textura de los recuerdos", apunta Delgado. Su única experiencia con los realizadores de la región fue el vestuario que creó para "Biutiful", el filme del también mexicano Alejandro González Iñárritu, protagonizada en 2010 por Javier Bardem. Delgado trabaja actualmente en dos proyectos importantes, la versión cinematográfica de "Cats" y "London Nights", ambos previstos para finales de 2019.Ya terminó "Jungle Cruise", donde trabajó con el director español Jaume Collet-Serra, un filme que se estrenará en 2020.

Para ser un artista con tantos reconocimientos y demanda, Delgado sorprende con su humildad. Es un hombre que desecha planificar demasiado o trazarse muchas metas. "Después te desilusionas y te quedas mal", manifestó. Llegó a Madrid para estudiar Física y su amor por las aventuras le descarriló y lo puso en el teatro.

"Sigo interesado en lo que me rodea. Me inspiro sentado en un café, mirando cómo se viste la gente, cómo se mueve. La vida es el recurso más importante que todos tenemos. Hay que observarla, estar presente", afirma. Aunque vive la mayor parte del tiempo entre aviones y hoteles, Delgado considera a Madrid su casa. Allí "están mis afectos y mis cosas", agrega. Aunque vive creando ropa, rechaza completamente la idea de convertirse en un diseñador de modas o preocuparse demasiado por las tendencias del momento.

"Sería imposible imaginarme qué va a querer usar alguien. Un personaje es diferente, porque es creado con una intención. La gente normal, no podría...", afirmó. Para su estilo personal reconoce que no está muy lejos del refrán de "en casa de herrero cuchillo de palo".

Lo que le interesa "es la ropa bien hecha, con materiales duraderos" y que le "quede bien", explica. Sus creaciones, dijo, "son para que las use un actor en una escena específica y ya. Ni sé a dónde va a parar la mayoría. No las vuelvo a ver". Sobre su experiencia en "Glass", Delgado, que ha estado nominado al Óscar al mejor vestuario en dos ocasiones, por "Los miserables" y "La chica danesa", indicó que le "gusta mucho trabajar con M. Night Shyamalan". "Fue trabajar con familia, como volver a casa", sostuvo el diseñador canario.