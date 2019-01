Narrativas cortas de un peruano

“Sietecuentos”, título del libro que hará público el escritor peruano radicado en Nicaragua, Ricardo Fernández, el libro de 152 páginas es una mezcla de temas polémicos y escritos cortos donde se resalta el sentido de la vida efímera y lo inútil que es aferrarse a lo material.

Fernández es peruano, hace 8 años llegó a Nicaragua por motivos de trabajo y ha sido en la tierra de lagos y volcanes donde ha logrado marcar su vida por medio de la literatura.

En el tercer libro llamado “Sietecuentos”, el escritor hace públicas algunas vivencias y experiencias personales, con el afán de compartirlas con quienes pueden adquirir el texto.

Son 7 escritos con enfoques distintos, “En polvo te convertirás” es uno de los más emblemáticos del libro, donde envía un mensaje para no aferrarse a las cosas materiales. Además incluye un texto donde exalta “La magia de los casinos”, y otro donde realiza una crítica al consumo de agua embotellada.

El libro contiene escritos cortos donde narra sobre los amores frustrados y aventuras amorosas que ha tenido.

En el diseño de la carátula del libro se emplean colores del arcoíris fusionados con el color blanco que significa la paz, emplea el número 7 como símbolo de la perfección humana. “La simbología es muy importante”, destacó el autor.

El peruano ya lleva en la lista publicados en el país el primero llamado “Perú a pie”, el cual fue publicado en el año 2004, basado en una caminata que realizó por la costa peruana durante 6 meses, desde la frontera con Chile hasta la frontera con Ecuador.

La segunda obra es un ensayo sobre la inmortalidad del alma, detalla que el ser humano tiene un espíritu o alma que no muere cuando fallece. “Justamente en la entrada del cementerio general de Managua vi la frase en latín que está en la portada del libro, letum no omnia finit, que significa la muerte no acaba con todo”.

La presentación del libro será el próximo 26 de enero en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Hispamer, la entrada es gratuita y será al compás de un brindis con vinos peruanos.

Siguiendo la vocación literaria, Ricardo presenta el trabajo realizado por las noches y madrugadas del año 2018, momentos donde sintió mayor inspiración para entregar un conjunto de narrativas cortas.