Digan Whisky realiza concierto junto a la banda Argentina Posityvos

La banda de Rock Independiente nicaragüense Digan Whisky, realizará un concierto especial en el que compartirá escenario junto al grupo de Reggae de origen argentino Posityvos.

Este concierto que unirá los géneros musicales Rock y Reggae, y se realizará hoy 19 de enero en el escenario de Hard Rock Café Managua, en el contexto de la gira denominada Hey con la música, que la banda de origen argentino realiza en la región centroamericana.

Matías Mic, vocalista y tecladista del grupo Argentino de Reggae, comentó que buscando bandas que acompañaran a Posityvos en su gira por Nicaragua, se encontraron con las canciones de Digan Whisky y su música les gustó mucho.

“Sinceramente me he hice fanático de la banda instantáneamente; le mandé un mensaje a los chicos, ellos me respondieron positivamente y la vibra fue súper natural”, señaló Mic.

Por su parte, José Antonio Ruiz, vocalista de Digan Whisky dijo: “A nosotros siempre nos honra poder tocar junto a músicos de otros países y compartir nuestra música con ellos. Es una oportunidad de retroalimentación musical muy valiosa y una manera de crear nuevos puentes para nuestra música, más allá de la frontera de nuestro país”.

La agrupación nica en anteriores ocasiones se ha presentado junto a músicos de gran renombre internacional como Cuarteto de Nos (Uruguay) o el estadounidense Keneth Stringfellow, del grupo R.E.M, entre otros.

El concierto

Según Mic “El concierto será un espectáculo diferente porque una banda es de Reggae y la otra es de Rock, pero básicamente las dos vibran con matices y energías bastante similares”.

“Las expectativas que tenemos respecto a este concierto son altas, porque Digan Whisky es una banda que particularmente nos gusta mucho, además de que ya tiene trayectoria y muchos seguidores, por lo que para nosotros es un gran privilegio”, agrega el vocalista de Posityvos.

De acuerdo a los integrantes del grupo de Reggae, la banda se presentará “Con mucha fe, humildad y buena vibra y sin duda alguna hará bailar a la gente que asista”.

Cabe señalar que Posityvos es una banda de Reggae fundada en 2013, en Bella Vista, Argentina, actualmente radicada en San José, Costa Rica. Participó en escenarios junto a bandas como Nonpalideces, Resistencia Suburbana, Karamelo Santo, Riddium y Un Rojo (C.R). El grupo cuenta con tres EP y se prepara para lanzar su primer álbum de larga duración en 2019.

Por su parte, Digan Whisky surge en el año 2015, como el primer grupo de Rock independiente en Nicaragua, y se gana su lugar en el rock nacional con el lanzamiento de sus primeros sencillos La casa sin límites y Después del Rock, los cuáles rápidamente alcanzaron gran popularidad y notable difusión en distintas radioemisoras del país.

En 2017, Digan Whisky publica su primer disco de estudio titulado La casa sin Límites, el cual los hizo ganadores del Premio Lo Nuestro al Mejor disco del año, otorgado por la Asociación de Artistas de Nicaragua. Actualmente el grupo trabaja en la producción de lo que será su segundo álbum de larga duración.