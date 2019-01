“Glass” de Shyamalan arrasa en taquillas

Este fin de semana la película “Glass”, un thriller de superhéroe financiado y dirigido por M. Night Shyamalan, dominó las taquillas al obtener 40.6 millones de dólares, dijo este domingo la firma especializada Exhibitor Relations.

El filme de Universal, una secuela de “Unbreakable” (2000) y “Split” (2016) de Shyamalan, es protagonizado por Bruce Willis como el superhéroe conocido como “The Overseer” que está encerrado en una sala siquiátrica con su némesis, el asesino múltiple Mr. Glass., interpretado por Samuel L. Jackson.

En tres días, en el inicio del fin de semana largo por el día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, superó a la película líder la semana pasada “The Upside” de STX Films, que ganó 15.7 millones de dólares en segundo lugar.

“The Upside” presenta a Bryan Cranston como un adinerado cuadraplégico que esconde al exconvicto Kevin Hart haciéndolo pasar por su cuidador. Los críticos han dicho que el guion es un remake de una “cursi” película francesa de 2011, pero elogió a los dos actores líderes.

En tercer lugar quedó la película de supehéroes de Warner Bros. “Aquaman”, con un puesto menos que la semana pasada ganó 10.3 millones de dólares. La cinta, protagonizada por Jason Momoa como el rey Atlantean, ha generado más de 1,000 millones de ganancias en el mundo.

En cuarto sitio se posicionó el filme animado “Dragon Ball Super: Broly” de Funimation Films, con 9 millones. La película fantástica de artes marciales es la vigésima película de “Dragon Ball” y parece estar teniendo una de las mejores presentaciones de la serie.

Y en el quinto puesto quedó “Spider-Man: Into the Spider-Verse” que en su sexta semana sigue teniendo buenas entradas con 7.3 millones. La película de Sony ganó el premio Best Animated Movie en la ceremonia reciente de los Golden Globe.