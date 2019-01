Juan Solórzano presenta video de “Despojo”

El cantautor nicaragüense Juan Solórzano presenta en imágenes “Despojo”, una canción dedicada al trabajo que realizan los pintores del país y el mundo. Además señala que básicamente el ritmo es una mezcla entre el son latinoamericano y la trova. “Siempre ando en búsqueda de nuevos sonidos sin perder mis raíces”, dijo Solórzano.

Asimismo, relata que la canción cuenta la vorágine que debe vivir un pintor cuando un cliente le encarga pintar a una mujer y este se enamora de su obra. Una vez terminada resulta ser la mujer de sus sueños y debe deshacerse de ella porque el trabajo ya está pagado.

“La historia de la canción es similar a lo que nos pasa a los músicos cuando nos toca hacer canciones por encargo, lo que se denomina ‘jingles’ para otras personas o empresas. En muchas ocasiones, al menos en mi caso particular, he tenido que hacer otra canción porque la que resultó en el primer intento me gusta para mi repertorio, o en el caso de los diseñadores que realizan trabajos para otros”, apuntó Solórzano.

En cuanto a la grabación de la canción manifestó que la realizó con fondos propios, pero con la ayuda de Cesar Guillén con quien trabaja desde hace 11 años. También tuvo la ayuda de Jean Marc Calvet, pintor francés que vive en el país, ya que filmaron todo el video en su estudio en Granada; es decir, todos los cuadros y la escenografía es su estudio.

Actores

De igual manera destacó que los actores principales del trabajo audiovisual son sus hijos. Uno de ellos, José Eduardo, es quien hace el papel del pintor, pero en la vida real es un gran artista del dibujo, de hecho el cuadro que sale en el video fue hecho por él. Por otro lado, su hijo Fernando es quien hace el papel del cliente; y Charlotte Calvet que representa a la conciencia del pintor.

El artista señaló que ya está disponible en las plataformas digitales y es parte de su último disco llamado “Grafito”. “Las canciones de este disco tienen muchos años de estar en mi baúl, no son canciones que tengan que ver con lo que pasa en el país, es un disco que nació como respuesta a mis necesidades como artista”, apuntó.

Finalmente manifestó que a corto y mediano plazo la idea es publicar más trabajos audiovisuales en el contexto del disco nuevo. Hasta el momento se llevan tres videos de seis canciones y la meta en el primer trimestre del año es sacar los tres videos que faltan.

“Mis planes son grabar un disco anual. Tengo muchas canciones que están esperando a ser publicadas con su video. Hoy día las canciones deben atentar a todos los sentidos para que tengan más impacto en la gente”, expresó Solórzano.