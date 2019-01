Roma consigue 10 nominaciones a los Oscar 2019

"Roma", de Alfonso Cuarón, hizo este martes historia al convertirse en la primera obra en español que consigue la nominación como mejor película en los Óscar, y sumó un total de diez candidaturas, las mismas que "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, las rivales a batir en la gala del 24 de febrero.

La estatuilla a mejor película la disputarán "BlacKkKlansman", "Black Panther" -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" y "A Star is Born".

Las candidaturas de "Roma" son a mejor película (Cuarón figura como productor), mejor director (Cuarón), mejor actriz (Yalitza Aparicio), mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía (Cuarón), mejor guion (Cuarón), mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

Es la décima película de habla no inglesa que obtiene la nominación en la categoría reina. Las anteriores fueron "Grand Illusion", "Z", "The Emigrants", "Cries and Whispers", "The Postman (Il Postino)", "Life Is Beautiful"; "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Letters from Iwo Jima" y "Amour".

Cuarón, en su segunda nominación como mejor director (ya resultó ganador con "Gravity"), se verá las caras con Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite") y Adam McKay ("Vice").

"Roma", tras su imponente registro, posee gran parte de las papeletas para triunfar como mejor película de habla no inglesa, un espacio donde lidiará con "Capernaum" (Líbano), "Cold War" (Polonia), "Never Look Away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).

El triunfo de "Roma" también pasa por ser la primera obra de Netflix que se lleva la nominación como mejor película. Otro título de la compañía, "The Ballad of Buster Scruggs", de los hermanos Joel y Ethan Coen, se hizo con tres candidaturas más.

Por su parte, la debutante mexicana Yalitza Aparicio luchará por el Óscar a la mejor actriz junto a Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favorite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Lady Gaga ("A Star is Born"), nominada además a la mejor canción por "Shallow".

Un apartado en el que la cantante se verá las caras con "All the Stars", tema central de "Black Panther" y éxito de este año de Kendrick Lamar.

Otra mexicana, Marina de Tavira se medirá en el campo de mejor actriz de reparto por "Roma" con Amy Adams ("Vice"), Regina King ("If Beale Street Could Talk"), Emma Stone y Rachel Weisz, ambas por "The Favourite".

Precisamente "The Favorite", la otra gran aspirante, se postula en los campos de mejor película, mejor director (Lanthimos), mejor actriz (Olivia Colman), mejor actriz de reparto (Emma Stone y Rachel Weisz), mejor fotografía, mejor vestuario, mejor montaje, mejor diseño de producción y mejor guion.

Otros títulos con grandes posibilidades son "A Star is Born" y "Vice", con ocho candidaturas cada una, en tanto que "Black Panther" culminó su jornada histórica con un total de siete nominaciones, la mayoría de carácter técnico. "BlacKkKlansman", de Spike Lee, se llevó seis nominaciones, y tanto "Bohemian Rhapsody" como "Green Book" firmaron cinco candidaturas cada una.

Además, "First Man" y "Mary Poppins Returns" obtuvieron cuatro. El acento español tendrá protagonismo también en el campo de mejor actor gracias a la presencia de Viggo Mortensen ("Green Book"), que competirá con Christian Bale ("Vice"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Bradley Cooper ("A Star Is Born") y Willem Dafoe ("At Eternity's Gate").

Es la tercera nominación para Mortensen tras las de "Eastern Promises" y "Captain Fantastic". Como mejor actor de reparto, el duelo queda establecido entre Mahershala Ali ("Green Book"), Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star Is Born"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") y Sam Rockwell ("Vice").

Mientras que en el apartado de animación habrá un interesante duelo entre "Incredibles 2", "Isle of Dogs", "Mirai", "Ralph Breaks the Internet" y "Spider-Man: Into the Spider-Verse", Y España no se va de vacío gracias a la irrupción de "Madre", de Rodrigo Sorogoyen, en la categoría de mejor cortometraje. Ahí competirá con "Detainment", "Fauve", "Marguerite" y "Skin".