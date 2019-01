Estos son los nominados a los Oscar 2019

La Academía Cinematográfica de Arte y Ciencias Cinematográfica de Estados Unidos ha anunciado los nominados al Oscar 2019, el galardón de cine más prestigioso de la industria. La edición número 91 que premiará a lo mejor de Holywwod se celebrará el próximo 24 domingo 24 de febrero. La película Roma, de director mexicano Alfonso Cuarón obtuvo 10 nominacioines y la Black Panther ha sorprendido al ser nominada a mejor película.

Esta es la lista completa de los nominados:

Mejor Película:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

La Favorita

Green Book

Roma

Ha nacido una estrella

Vice

Mejor actor

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (Una estella ha nacido)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Mejor actriz

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (La buena esposa)

Olivia Colman (La favorita)

Lady Gaga (Ha nacido una estrella)

Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme?)

Mejor actriz secundaria

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (La favorita)

Rachel Weisz (La favorita)

Mejor actor secundario

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (Una estella ha nacido)

Richard E. Grant (¿Podrás perdonarme?)

Sam Rockwell (Vice)

Mejor película animada

Incredibles 2

Isla de perros

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: un nuevo universo

Mejor fotografía

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

Una estella ha nacido

Mejor diseño de vestuario

Black Panther

La favorita

El regreso de Mary Poppins

La balada de Buster Scruggs

Mary Queen of Scots

Mejor director

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Paweł Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (La favorita)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

Mejor documental

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

De padres e hijos

RBG

Mejor documental corto

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at The Garden

Period. End of Sentence.

Mejor edición

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

Mejor película extranjera

Capernaum (líbano)

Cold War (Polonia)

Never Look Away (Alemania)

Roma (México)

Shoplifters (Japón)

Mejor Maquillaje y peluquería

Border

Mary Queen of Scots

Vice

Mejor banda sonora

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isla de perros

El regreso de Marry Poppins

Mejor canción

"All The Stars" de "Black Panther"

"The Place Where Lost Things Go" , El regreso de Marry Poppins

"I'll Fight" de "RBG"

"Shallow" de Una estrella ha nacido

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings"de "The Ballad of Buster Scruggs"

Mejor diseño de producción

Black Panther

La favorita

First Man

Regreso de Mary Poppins

Roma

Mejor corto animado

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Mejor corto de ficción

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Mejor edición de sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Un lugar en silencio

Roma

Mejor mezcla de sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

Una estella ha nacido

Mejores efectos visuales

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Mejor guion adaptado

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

¿Podrás perdonarme?

If Beale Street Could Talk

Una estella ha nacido

Mejor guion original

La favorita

El reverendo

Green Book

Roma

Vice