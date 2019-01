Álvaro Soler lanza un sencillo que nos hará perder la razón

Se dio a conocer por su primer sencillo en 2015, “Bajo el mismo sol”, que es básicamente el mensaje a una enamorada que invita a vivir la vida y celebrar bajo el mismo sol. Ahora, a cuatro años de su éxito de consagración, el cantante y compositor español Álvaro Soler viene a enamorar a sus seguidores con “Loca”, lanzada el día de ayer, de acuerdo a un comunicado de Universal Music Group.

El vídeo, por su parte, será estrenado a las 4:00 p.m. y contará con el plus de que el intérprete hablará con sus fans vía chat en vivo.

“Loca loca loca, cuando me provoca, pierdo y pierdo la razón” comienza la canción, según un video que posteó Soler en su cuenta de Instagram, acompañado del mensaje “¡Es la melodía perfecta para comenzar el fin de semana! ¿Están conmigo? Espero que salgan esta noche y se vuelvan locos, que suene #LOCA por todo el mundo”. Aparte de eso no ha dado más declaraciones, ya que aseguró que “¿dónde está la diversión si no hay sorpresas?”.

Con un balance increíble: cifras récord en streaming, números 1 y discos de oro y platino para sus singles y en el Top 10 de los discos más vendidos para su álbum “Mar de Colores”, Álvaro Soler ha ocupado una posición muy destacada en la lista de los éxitos europeos.

A sus 28 años, este músico, hijo de madre española y padre alemán, pasó su infancia en Barcelona hasta que su familia se mudó a Tokio. Y lo que en un principio parecía ser un auténtico choque cultural se terminó convirtiendo en una poderosa fuente de inspiración.

Su estilo

La canciones de Álvaro Soler tienen más de dos millones de reproducciones y el cantante domina el pop, el folk, el hip hop y el sonido de las grandes orquestas y es un compositor con una sobredosis de encanto e historias que van más allá de cualquier cliché, como en su nuevo single “Loca”, que representa la desgarradora nostalgia por una “loca historia de amor frente a un misterioso escenario étnico urbano con intro de trompeta y electrorritmos jazzísticos”.

El videoclip se rodó en Tokio y en él Soler revive sus recuerdos de juventud de una de las ciudades más emocionantes y “locas” del mundo, conviviendo con bares de karaoke, restaurantes de robots y skyline de luces de neón. Y de acuerdo a ése mismo comunicado, Soler expresó: “Quiero mostrar mi mundo a la gente, un mundo que no se limita solo a un perfil de Instagram cuidado y pensado al detalle. Quiero enseñar todos mis lados y demostrar que nadie es perfecto”.

Lo aprendido

“Aunque el sol, el mar y el estilo de vida español son para mí sinónimo de hogar, durante los años de adolescente que pasé en Japón aprendí a ser prudente y a mostrarme abierto a todo y adquirí valores como la perseverancia y el respeto. Hoy en día todavía conservo a muchos amigos de esa época, hablo seis idiomas y pude aprender muy pronto que para tener éxito hay que trabajar” explica además Soler.

En su nueva canción, que promete convertirse en otro éxito, con sus ritmos alegres y letras de gran nivel, forma parte del hilo rojo que une su álbum “Mar de colores”. El compositor y músico está abogando, con sus vídeos, su forma de relacionarse con su público y sus canciones, de disfrutar vida colorida y volvernos a veces “un poco locos”.