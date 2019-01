Soler nos vuelve locos

Con cifras récord en streaming, un total de 15 millones de personas siguen a Álvaro Soler en Spotify cada mes y más de 2.3 millones de fans se han suscrito a su canal de YouTube, tiene discos de oro y platino y está en el Top 10 de los discos más vendidos para su segundo álbum “Mar de Colores”.

Con esta breve descripción de éxito detrás de su persona, el compositor y cantante español Álvaro Soler, lanzó el fin de semana pasada su sencillo “Loca”, del que él mismo contó que trata sobre “volverse loco por la pareja, volverse loco, pero de forma positiva”.

En una entrevista con El Nuevo Diario, vía telefónica, el artista de 28 años contó que la canción la había empezado a escribir hace un tiempo, pero que la dejó de lado porque “no sabía cómo seguir” y solo tenía “la primera estrofa y el precoro”. La retomó hace poco y básicamente “de dos canciones surgió una canción”, “con alto valor emocional”. El videoclip de esa canción, grabado en Tokio, solo durante las primeras 24 horas de su estreno ya contaba con más de 600,000 reproducciones.

El videoclip dirigido por Marvin Ströter, de 24 años, quien ya había trabajado con Soler y es un “amigo”, muestra varias tomas generales de la ciudad en la que el artista se mudó a vivir desde los 7 años y se convirtió en una fuente de inspiración para él, así como planos medios suyos con distintos vestuarios recorriendo la ciudad, conviviendo con bares de karaoke, restaurantes de robots y skyline de luces de neón. “La ciudad de Tokio es igual de loca que la canción” dijo. Relató además que varias de las escenas fueron “completamente improvisadas” y que grabarlo fue una “aventura”, algo “muy divertido”.

Mar de colores

La música tiene una fuerte influencia en él desde temprana edad, aunque detalla que se dio cuenta de que realmente era un negocio del que se podía vivir hasta los 23 años, durante un campamento de compositores en el que participó. Puede que esto sea radicalmente opuesto a la profesión del artista como ingeniero en diseño industrial y sus ideas de “diseñar cohetes”, pero con sus canciones “frescas” y “curiosas” hace un trabajo tan espléndido que no suele preguntarse por los derroteros del otro camino.

Sus canciones son alegres y cada una representa “una experiencia independiente”, en las que intenta bucear en ritmos movidos y letras que no resulten aburridas, lo cual presenta como evidencia en su álbum “Mar de colores”, lanzado el 7 de septiembre de 2018, y que cuenta con 12 canciones. De todas ellas, “La cintura”, su último éxito antes de “Loca”, fue triple disco de platino en España e Italia, así como disco oro en Alemania y Austria, y se encontraba entre los 40 temas más reproducidos mundialmente de Spotify con hasta 1.7 millones de escuchas diarias.

De Tokio

Soler es un artista versátil que domina el pop, folk, hip hop y sonido de las grandes orquestas, y que tanto en el escenario como en la vida no para de “moverse” ni de intentar hacer “las cosas dinámicas”. Es algo que complementa con lo aprendido en el país que se convertiría en su hogar. “Mi vida en Tokio me dio calma, me enseñó respeto y a apreciar otro tipo de cultura y de música, estoy abierto a todo”, relató.

Con una gira programada para recorrer Europa en mayo, el cantante es bastante activo en su cuenta de Instagram y desde ella agradeció el apoyo que recibió con el lanzamiento y promoción de su nuevo éxito. Asimismo, expresó que es una canción que espera “que en toda Latinoamérica se aprecie” y que espera estar pronto en una gira por aquí. “Me gusta el calor de la gente por esos lados”, concluyó.