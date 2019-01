Tras la campaña en las redes sociales contra la presentación del cantante colombiano Carlos Vives en el país, que incluía comentarios negativos y mensajes privados a las cuentas del artista, la agencia WK Entertainment, management del intérprete de “La bicicleta” emitió un comunicado en el cual expresaba que “el artista no se presentará en el país por motivos de fuerza mayor”, sin brindar mayores detalles al respecto.

El concierto que era parte de su gira “Vives Tour 2019” estaba previsto realizarse el 23 de marzo en el Estadio Nacional de Fútbol, y una parte de las ganancias serían destinadas al zoológico nacional, el cual renovó su imagen y cambió su nombre a Zoo Nicaragua. Los fondos serían utilizados para la creación de hogares para dantos y el mejoramiento de la infraestructura, así como para nuevos uniformes del personal.

Hace un par de días se empezó en las redes sociales una campaña contra el evento, alegando que se trataba de una estrategia del Gobierno en el contexto de la crisis para demostrar que había normalidad en el país. Algunas personalidades escribieron directamente al artista para pedirle que no viniera al país porque hacerlo sería apoyar la represión gubernamental y eso solo serviría para que la situación continuase bajo una falsa apariencia “de mejora”.

Desde su cuenta de Twitter, la reconocida escritora y poeta Gioconda Belli, pidió este domingo al artista que no se presentase en el país. Belli escribió: “Tu música es magnífica, pero debo pedirte por lo que significas en AL (América Latina) que no vengas a Nicaragua mientras nos están reprimiendo a diario”. “Tu concierto será usado para alegar una normalidad que no existe en el país. Aquí te queremos y nos dolería @carlosvives”, finalizaba el tuit.

Asimismo, la cantante nicaragüense Gabriela Baca Vaughan, mejor conocida como “Gaby La Baca Loca”, también se pronunció respecto al concierto. “Carlos Vives, hermanito lindo, te pido que no te prestes a cantar asociado a esa dictadura asesina”, escribió, al lado de la petición de que cancelara en nombre del “pueblo nica”. Para cuando se anunció que el concierto se cancelaría, escribió: “Sabíamos que escucharíamos a tu corazón humano”.

Los comunicados

Premier Producciones, la empresa encargada del evento en Nicaragua y que ha traído a otros artistas como: Marc Anthony, Enrique Iglesias y Romeo Santos, rechazó a través de un comunicado de prensa la llamada información “falsa” que circulaba en las redes sociales. “No existe participación del Gobierno para la realización de nuestros eventos”, estipulaba la nota. Añade: “Mantenemos un firme compromiso y respeto con el país y continuaremos con nuestro trabajo”.

Por otro lado, la nota de prensa de WK Entertainment fue compartida a través de las redes sociales por el artista colombiano, rey del vallenato, quien ha visitado el país en siete ocasiones previas, la última de ellas, en el 2014.

Desde su cuenta oficial de Facebook escribió: “Por favor leer el comunicado adjunto. Gracias”, algo que provocó muchos comentarios de aprobación por parte de los seguidores. Y desde Twitter, el mismo comunicado fue compartido con el mensaje: “Bueno, esperando poder cantar en Nicaragua más adelante, los queremos y los extrañamos”.

Zoológico necesita manos amigas

Zoo Nicaragua pretendía construir una jaula nueva para los dantos o tapires que mantienen en cautiverio con los fondos que recaudarían con el concierto de Carlos Vives. Sin embargo, con la cancelación de la presentación del cantante, esos planes están momentáneamente cancelados, aseguró Marina Argüello, directora de dicha institución.

“Los dantos son la cara del nuevo logo del zoológico. Construir una jaula nueva es bastante caro porque son de tubos y mallas ciclón. También necesitan tener una pileta enorme, que solo eso es bastante caro. Calculamos que este proyecto cuesta entre 10,000 y 15,000 dólares”, aseguró Argüello.

El zoológico ya está trabajando en la creación de una campaña para recaudar fondos para los animales. Argüello detalló que las cuentas bancarias que próximamente subirán en sus redes sociales son oficiales, una de ellas es en el Banco de América Central (BAC) y la otra en el Banco de Finanzas (BDF). A las personas que depositan piden que brinden sus nombres para hacer una lista de los donantes y sepan para dónde va su dinero.

Por otro lado, afirmó que se recibió el primer desembolso correspondiente al presupuesto aprobado de 2019 por la Asamblea Nacional. Este año se les asignó 4 millones 600,000 córdobas.

La población también puede dar su granito de arena al visitar el zoológico. Las entradas tienen un valor de C$30. El horario de atención es de martes a domingo de 8: 00 a.m. a 5: 00 p.m.

Nueva imagen

Argüello lamentó que el evento musical se haya cancelado porque iba a servirle de plataforma para lanzar su nueva imagen.

“Da mucho pesar que no se haya realizado el concierto. Iba a ayudar a lanzar la nueva imagen del zoológico, que ahora se llama Zoo Nicaragua. También nos iba a ayudar a dar conocer a nivel internacional, ya que Carlos es una persona afín al medioambiente y la protección de animales”, apuntó Argüello.

Acerca de la cancelación del concierto, aseguró que no puede opinar, ya que la agencia es quien tuvo el contrato con el cantante. “Nosotros solo teníamos un convenio con la agencia y dentro del convenio estaban los beneficios para el zoológico”, dijo.

Argüello destacó que también pretendían concientizar a las personas de Nicaragua y el mundo sobre la protección de las especies. “Cuando una especies se extingue, no solo Nicaragua es afectada, es el mundo entero”, puntualizó.