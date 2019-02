La "Miss Bala" estadounidense llega a la cartelera

La versión estadounidense de "Miss Bala", con Gina Rodríguez a la cabeza, es el principal estreno para un fin de semana que tradicionalmente ve bajas recaudaciones en taquilla debido a la celebración del Superbowl, la final de la liga profesional de fútbol americano (NFL).

En 2011 "Miss Bala", del mexicano Gerardo Naranjo, impactó a la crítica y Hollywood puso sus ojos en ella.

Ahora, Rodríguez encarna a Gloria, una joven que descubre la fuerza que radica en su interior al verse implicada en una delicada situación cuando su mejor amiga, que pretendía participar en un certamen de belleza, es secuestrada durante un tiroteo.

Pronto descubrirá que no puede confiar en las autoridades locales para recuperar a su amiga, así que no tiene otra opción que cooperar con la banda criminal que la retiene, al tiempo que establece lazos con agentes de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense) para orquestar una operación de rescate.

La cinta de Sony Pictures cuenta con Catherine Hardwicke como directora y un equipo compuesto por un 95 por ciento de miembros latinos.

Los otros estrenos son "Arctic", el documental "They Shall Not Grow Old" y "Velvet Buzzsaw".

En "Arctic", un hombre trata de sobrevivir en el océano ártico tras sufrir un accidente de avión y debe decidir entre permanecer en el campamento que ha fabricado o adentrarse por terrenos desconocidos para tratar de encontrar ayuda.

El filme, de Joe Penna, cuenta con Mads Mikkelsen y Maria Thelma Smáradóttir en el reparto.

En "They Shall Not Grow Old", Peter Jackson rinde homenaje a las tropas británicas de la I Guerra Mundial con material nunca visto hasta ahora de los momentos en que los soldados se adentraban a la batalla en Bélgica.

La obra cuenta con testimonios de los soldados hechos en las décadas de 1960 y 1970, con los que el cineasta celebra los 100 años del final del conflicto bélico.

Por último, "Velvet Buzzsaw", de estreno limitado al ser un título de Netflix, es un thriller satírico sobre la escena del arte contemporáneo en Los Ángeles (California), donde multimillonarios y grandes coleccionistas se enfrentan por adquirir las piezas más codiciadas.

Jake Gyllenhaal, Rene Russo y John Malkovich aparecen en el filme de Dan Gilroy.