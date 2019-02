El día en que la BBC pasó del "amateur" David Bowie

Un nuevo documental sobre quien fuera la estrella británica del rock, David Bowie, revela que los jueces de una audición cuando apenas empezaba su carrera consideraron que "sonaba amateur" y "carecía de personalidad".

Fue el 2 de noviembre de 1965 y el músico británico, entonces de 18 años, tocó con su banda, David Bowie and the Lower Third, para un equipo encargado de calificar el nivel de los artistas que podrían pasar eventualmente en la radio de la BBC, cuenta el documental "David Bowie: Finding Fame", que será difundido el 9 de febrero en la cadena BBC Two.

En esa época, Bowie ya era conocido en el ambiente musical británico, pero el éxito tardaba en llegar y la BBC significaba una oportunidad de oro para darse a conocer al gran público.

Pero después de tocar tres temas (uno de Bowie, una versión de James Brown y "Chim Chim Cher-ee" de Mary Poppins), el grupo recibió una pésiama calificación que les costó el rechazo de la cadena.

"Realmente no tienen un defecto musical, es solo que no hay nada interesante en todo lo que hacen", escribió uno de los panelistas de la BBC en su informe, hallado en los archivos del grupo audiovisual.

"El cantante no es muy emocionante", dice también ese informe que agrega que Bowie parece un "aficionado que canta mal" y además "no creo que el grupo mejore ensayando más", afirmó.

Uno de los jueces de aquellas audiciones se desmarca de los demás al destacar que la banda tiene un estilo "más bien diferente" al de los grupos del momento.

David Bowie se hizo famoso cuatro años después de aquella audición, en 1969, con la canción "Space Oddity", antes de convertirse en una leyenda del pop. Murió en 2016 de cáncer, dos días después de lanzar su último álbum con motivo de su 69 cumpleaños.

La carta de la BBC es una reminiscencia de varios rechazos que se han hecho famosos en la historia de la música o de las artes. En 1962, el productor del sello Decca Records, Dick Rowe, rechazó un casete que llegó a sus manos de un grupo llamado ... Beatles, una decisión considerada al día de hoy el error más grande en la historia de la música.