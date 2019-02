Liam Neeson dice que "no es racista" en reacción a la polémica que le rodea

El actor de Hollywood Liam Neeson insistió el martes que "no es racista", después de haber dicho que una vez se propuso atacar a un hombre negro, tras la confesión de una amiga de que había sido violada.

"No soy racista", dijo Neeson a un programa de noticia de ABC, aunque admitió que hace unos 40 años sintió una "necesidad primaria de atacar" luego de escuchar de una amiga cercana que había sido violada por un hombre negro.

"Fui deliberadamente a zonas negras de la ciudad buscando ser atacado", dijo la estrella de 66 años que actuó en la "Lista de Schindler", recordando que varias veces acudió con una porra con la esperanza de que un negro se peleara.

"Estoy avergonzado de decir eso, lo hice quizá por una semana, esperando que un negro bastardo saliera de un bar y me atacara por algo, ¿sabes?, así yo podría... matarlo", dijo al periódico The Independent a principios de esta semana.

"Fue horrible, horrible cuando pienso en lo que hice. Y nunca lo he admitido", añadió.

Al final, no ocurrió ningún hecho de violencia y Neeson añadió: "Me impactó y me hirió... busqué ayuda, fui a ver un sacerdote".

Al insistir que no es racista el actor dijo que su reacción subraya la necesidad de un debate más amplio en la sociedad sobre la condición de raza.

"Si ella hubiera dicho un irlandés o un escocés o un británico o un lituano, yo habría tenido -sé que habría tenido- el mismo efecto. Estaba tratando de tener honor, de defender a mi querida amiga en una forma terriblemente medieval", dijo el actor norirlandés.