Rumbo al Festival Teen Masaya

La edad no es lo único que María Fernanda Membreño Tuckler y Richly Yahoska Téllez Montenegro tienen en común, pues aunque no se conocían antes del certamen ambas representan orgullosamente a Nindirí, por primera vez participan en una competencia de este tipo y dividen su tiempo entre la preparación para la final, los estudios y el trabajo.

Por tan solo C$100, el día de hoy desde las 5:30 p.m. en Bar and Grill Cherrys, podrá verse tanto a estas dos bellas adolescentes como al resto de las participantes oficiales para el Festival Teen Masaya en su edición 2019 en la imposición de bandas.

El director del Festival Teen Nicaragua para Masaya es Miguel Palacios y contó que entre el pasado 20 y 24 de enero se realizó el casting y se recibió “a muchas” aspirantes a la banda y la corona, pero solo 15 fueron seleccionadas. Además, el director que también ha participado en certámenes de belleza masculina, contó que en el show de hoy las candidatas, además de la pasarela, lucirán los trajes folclóricos y llevarán algunos atuendos de las marcas patrocinadoras.

“Festival Teen Masaya es más que una plataforma de certamen de belleza, más bien queremos formar una escuela de aprendizaje para que (las chicas) estén más que preparadas para cualquier concurso nacional y que la ganadora” les dé una magnífica representación, añadió Palacios.

La fecha de la final por ahora es el próximo 30 de marzo en las instalaciones del mercado de artesanía de Masaya, por lo cual las 15 jovencitas tienen suficiente tiempo para prepararse, convivir entre sí y luchar por alcanzar sus sueños.

Más sobre ellas

Membreño cuenta que decidió participar en el concurso porque sentía que tenía el apoyo suficiente de su familia y amigos y no se ha arrepentido, pues hasta ahora su experiencia “ha sido increíble”, tanto por haber compartido con otras chicas contemporáneas de sus experiencias como por la certeza de que solo el intento le dejará “una gran experiencia y aprendizaje”.

“Me he preparado siguiendo al pie de la letra cada consejo e instrucción que me da tanto mi director como cualquier persona del staff y confío en que lo hacen por mi bien, también creyendo en mi misma y en mis cualidades para dar lo mejor de mí y obtener el mejor resultado”, añadió.

Para Téllez, la motivación para formar parte de la familia del Festival Teen Masaya va más allá. Confiesa que desde pequeña le interesó la idea de participar en un concurso de belleza y dice saber que esta es “la plataforma perfecta” para darse a conocer como persona y ayudará a su crecimiento personal en valores.

Para ella, la experiencia también ha sido gratificante. “Compartir con todas las muchachas y vernos como amigas no como rivales, es lo mejor. La organización nos ha enseñado a ser muy responsables con cada actividad que en el poco tiempo hemos realizado”, añadió.

Calificadas

“Soy servicial, me encanta poder ayudar a cualquier persona que lo necesite y que esté a mi alcance, tengo carisma, buena actitud y también me considero humilde, amable y segura”, explica Membreño ante la pregunta de qué cualidades suyas la hacen una buena candidata para ganar. Detalla que además de estudiar inglés trabaja en una empresa familiar de bienes raíces pero que no por eso se olvida de los suyos, ya que ama pasar tiempo con su familia y amigos y aprovecha sus ratos libres para ayudar a sus compañeros de trabajo, ya que “se trabaja con extranjeros” y le gusta “aprender de diferentes culturas”.

Téllez, lo que destaca es su preparación en pasarela y oratoria, aunque a la vez confiesa que le teme a hablar en público pero que a través del concurso podrá superar “cada una” de sus “debilidades”.

“Creo que para participar en un certamen de belleza tenés que tener un impacto físico, sin embargo creo que la belleza exterior no lo es todo”, añade y explica que en su caso, además, considera que se debería tomar en cuenta su esencia, su calidez humana, el que le guste ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, su madurez y “lo más importante”, su humildad.

Pasatiempos

A Membreño le encanta correr y nadar, escuchar música, comer, pasar tiempo con sus amigos y salir a pasear para “conocer cada rinconcito de este bello país”. Por su parte, Téllez es una lectora empedernida, amante en específico de la poesía, y confiesa que un talento oculto es que canta muy bien. Y si en algo más deben ponerse de acuerdo estas alegres jovencitas es que les apasiona bailar. En el show de talentos que tiene planeado Palacios durante la preparación rumbo a la gala final ellas podrán demostrar qué más saben hacer. Mientras el día llegue, suerte en su presenytacion de hoy y en lo que se avecina después.