Roma triunfa en los BAFTA 2019

"Roma" se alzó hoy con el galardón a mejor película en la 72 edición de los de premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

El largometraje, dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón, quien también logró el Bafta en la categoría de mejor director, se impuso a "The Favourite", de Yorgos Lanthimos; "Green Book", de Peter Farrelly; "BlacKkKlansman", de Spike Lee, y "A Star is Born", de Bradley Cooper, en la categoría más codiciada de la noche.

El Bafta a mejor actor lo recibió el actor Rami Malek por su interpretación de Freddy Mercury en "Bohemian Rapsody" .

El estadounidense de origen egipcio y su papel como la desaparecida estrella de "Queen" se impusieron a Steve Coogan ("Stan & Ollie"), Viggo Mortesen ("Green Book"), Christian Bale ("Vice") y Bradley Cooper ("A Star is Born").

Malek subió emocionado al escenario y agradeció el premio a Queen y, sobre todo, a su líder Freddie Mercury.

Dar vida a uno de los genios musicales del siglo XX le ha valido a Malek no solo el Bafta esta noche, sino también el Globo de Oro a mejor actor, el premio a mejor interprete masculino del Sindicato de Actores de Estados Unidos y la nominación al Óscar en esa misma categoría, que se entregarán el 24 de febrero.

Por su parte, la británica Olivia Colman se alzó hoy con el Bafta a mejor actriz por su papel como la reina Ana de Inglaterra en "The Favourite".

La intérprete, que también se llevó el Globo de Oro por este largometraje, se impuso a Glenn Close ("The Wife"), Viola Davis ("Widows"), Melissa McCartthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Lady Gaga ("A Star is Born").

La actriz reconoció su nerviosismo al subir al escenario a recoger la máscara dorada y subrayó que "The Favourite" está teniendo una noche "magnífica".

También se acordó de sus compañeras de reparto, Emma Stone y Rachel Weisz -esta última premiada como mejor actriz secundaria- y afirmó que el premio es de las tres.

Colman, de 45 años, se convierte así en la clara favorita para llevarse el Óscar a mejor actriz en la ceremonia que se celebrará el próximo 24 de febrero en Los Ángeles.

La británica, que interpreta a la reina Isabel II en la tercera temporada de la serie de Netflix "The Crown", da vida a otra reina inglesa, la reina Ana, la última soberana británica de la casa de los Estuardo, en la película que dirige el griego Yorgos Lanthimos.

El filme, favorito de la noche con doce nominaciones, gira en torno a la relación de la excéntrica y perturbada monarca con dos de sus sirvientas, a quienes dan vida Emma Stone y Rachel Weisz.