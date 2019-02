Grammy 2019: La gran noche de la música

Esta noche se entregan los premios Grammy a lo mejor de la música, en su edición núimero 61.

El Nuevo Diario sigue en vivo lo mejor de esta ceremonia que premia diferentes categorías musicales.

La cantante y compositora estadounidense Alicia Keys es la presentadora de los Grammy.

La ceremonia de premiación ha dado inicio a las cinco de la tarde, hora de la costa oeste de los EEUU, en el Staples Center, de Los Ángeles (California), con un show repleto de presencia latina y en el que los raperos Kendrick Lamar y Drake parten como favoritos.

Camila Cabello, acompañada por J Balvin, Young Thug, Ricky Martin y Arturo Sandoval, ha sido la encargada de inaugurar la gala con un número que la organización ha calificado de "explosivo".

Durante la ceremonia también habrá actuaciones de Lady Gaga, Jennifer López, Mark Ronson, Travis Scott, Dua Lipa, St. Vincent, Cardi B, Brandi Carlile, Dan + Shay, H.E.R., Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Red Hot Chili Peppers y Diana Ross.

Además, Dolly Parton, que actuará en los Grammy por primera vez desde 2001, cantará material nuevo de su disco "Dumplin'" y verá cómo artistas como Maren Morris, Kacey Musgraves o Katy Perry versionan algunos de sus temas más populares.

Una de las grandes ausentes será Ariana Grande, que no llegó a un acuerdo con los productores acerca de las canciones que tocaría durante su actuación. Tampoco cantarán Kendrick Lamar, Drake o Childish Gambino, que rechazaron actuar en la ceremonia.

También, Lady Gaga se llevó dos trofeos en las categorías de mejor canción escrita para un medio visual ("Shallow", compartido con Bradley Cooper) y mejor actuación pop en solitario, por "Joanne".

"This is America", de Childish Gambino, se erigió hoy con el premio a la mejor canción del año en la 61 edición de los Grammy. Gambino es el "alter ego" de Donald Glover, una de las grandes estrellas actuales del panorama musical y cinematográfico estadounidense.

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama apareció hoy por sorpresa en la 61 edición de los Grammy, que se celebra en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.), y aseguró que la música siempre le ha ayudado a difundir su mensaje y sus ideas.

"Desde los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a la canciones de 'Quién hace funcionar el mundo' (referencia al tema 'Run the World' de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia", dijo Obama acompañada por Jennifer López, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, la presentadora de la gala.